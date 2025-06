Milan fermo a Modric, Xhaka non decolla ma Tare prepara tre colpi | CM.IT

Le ultime sul mercato dei rossoneri: le attenzioni in questo momento sono puntate soprattutto sul centrocampo. Ecco la situazione attuale

Il calciomercato del Milan fatica a decollare. Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno lavorando intensamente per avere una squadra pronta ai nastri di partenza della prossima stagione.

Così, nelle prossime settimane arriveranno i primi colpi. In realtà un affare è già andato in porto c’è ed è quello di Luka Modric, che sarà il faro del nuovo corso, ma a centrocampo il Diavolo non può certo fermarsi. I rossoneri hanno, infatti, deciso di cambiare pelle alla propria mediana.

Dopo l’addio di Tijjani Reijnders, così, è pronto a fare le valigie anche Yunus Musah. La trattativa con il Napoli non è ancora saltata del tutto, ma se non dovesse esserci l’accordo tra le parti, l’americano andrà altrove, magari in Premier League. Non c’è più spazio per l’ex Valencia, con il Milan intenzionato a prendere un calciatore con caratteristiche diverse.

La priorità in casa rossonera è un mediano, un giocatore capace di stare davanti alla difesa. Il nome cerchiato in rosso è quello di Xhaka, con il quale c’è già un accordo. Il Bayer Leverkusen, però, ha fatto resistenza fino a questo momento e il Diavolo sta iniziando a prendere in considerazioni altri profili.

La pista Ricci, tenuta in stand-by, può così riaccendersi a breve. Ci sono valutazioni in corso anche per l’altro colpo a centrocampo: per Jashari il Milan si è spinto oltre 25 milioni di euro più bonus, ma il Club Brugge è un osso duro e difficilmente scenderà sotto i 35 milioni. Anche per Guerra la situazione non è ancora fluida, con Igli Tare che non ha alcuna intenzione di pagare più del dovuto i giocatori.Â

Milan, un colpo in attacco: il punto della situazione

I quattro elementi citati piacciono parecchio, come d’altronde Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, contrariamente a Musah, rientra nei piani di Massimiliano Allegri. E’ la mezzala perfetta per il 4-3-3 a cui vuole lavorare il livornese.

Due centrocampisti, con la priorità al mediano, arriveranno certamente al pari del bomber. Anche in questo caso, però, nessuna fretta. Il Milan vuole un attaccante d’area di rigore, che abbia caratteristiche diverse da Santi Gimenez, sul quale si continuerà a puntare. Se Vlahovic non dovesse accettare uno stipendio da 6-7 milioni di euro netti a stagione si guarderà altrove. Mitrovic così può diventare un’idea, ma anche in questo caso serviranno le giuste cifre sullo stipendio.