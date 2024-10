DIRETTA | Le notizie del 16 ottobre: Zielinski preoccupa l’Inter. Juric a ruota libera

Le notizie in diretta più importanti di oggi, mercoledì 16 ottobre: sabato torna il campionato, allarme Juve e Inter per gli infortuni in nazionale

Sabato torna il campionato di Serie A dopo la parentesi delle nazionali e l’ultima vittoria dell’Italia di Spalletti contro Israele in Nations League. Le big alle prese con gli infortuni: McKennie in casa Juventus è solo l’ultimo della serie, mentre l’Inter rischia di non avere a disposizione Zielinski contro la Roma dopo il problema accusato con la Polonia dall’ex Napoli. Intanto le due grandi d’Italia potrebbero sfidarsi sul mercato per Tah.

08:40 Roma, Juric a ruota libera su Pisilli, Pellegrini, Dybala e non solo L’allenatore della Roma Ivan Juric ha parlato in una intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ in cui ha toccato parecchi argomenti caldi tra cui Pellegrini, Dybala ma anche Pisilli e le sensazioni su presente e futuro.