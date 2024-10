Assist e sgarbo alla Juventus: il piano del Milan per Berardi

Il Milan conferma la fiducia a Fonseca in panchina e si muove per il mercato di gennaio: c’è anche Domenico Berardi sotto la lente d’ingrandimento del ‘Diavolo’

Piena fiducia a Paulo Fonseca in casa Milan, malgrado gli ultimi risultati deludenti dei rossoneri e un avvio di stagione sotto le attese.

Il successo nel derby non sembra aver dato gli effetti sperati a Milanello, con il ‘Diavolo’ ko contro Bayer Leverkusen e Fiorentina nelle ultime due gare prima della sosta del campionato. Sabato si ritorna in campo contro l’Udinese, match da non sbagliare per il Milan per non perdere ulteriore contatto dalla vetta della classifica e risalire la china in Serie A. La società inoltre si aspetta una scossa dal tecnico e dalla squadra, a caccia di quella continuità di risultati che finora sta mancando ai rossoneri. Fonseca resta l’osservato speciale, anche se per il momento ha incassato la fiducia della proprietà e della dirigenza in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League.

Calciomercato Milan, via Jovic per Berardi: Ibrahimovic pianifica tre colpi a gennaio

Il Milan quindi allontana le ipotesi su un possibile esonero di Fonseca e intanto ha iniziato a pianificare le mosse per il calciomercato di gennaio.

Il patron Cardinale e la dirigenza puntano a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico portoghese, anche grazie ad alcune cessioni per liberare spazio e fondi alle casse rossonere. Tra questi spicca soprattutto Jovic, ai margini dello scacchiere di Fonseca ed escluso inoltre dalla lista per la prima fase di Champions. Il centravanti serbo cerca maggiore spazio e su di lui c’è l’interesse della Juventus, a caccia di un vice in attacco del connazionale Vlahovic. Rischiano il taglio anche Chukwueze e Okafor, con Domenico Berardi che è il nome nuovo per rinforzare il pacchetto offensivo del ‘Diavolo’. Il 29enne fantasista del Sassuolo – scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ – è l’alternativa a Skov Olsen in vista della finestra di gennaio e rimane sempre in orbita Juve vista la stima nei suoi confronti del Dt bianconero Giuntoli.

Non solo però Berardi e il reparto d’attacco. Ibrahimovic e il Milan cercano nuovi tasselli anche a centrocampo e in difesa: in mediana in cima alla lista dei desideri c’è sempre Frendrup (seguito anche dalla Juve), valutato circa 20 milioni di euro dal Genoa, mentre come vice Theo Hernandez sulla corsia sinistra sono in ascesa le quotazioni del baby del Lecce Dorgu.