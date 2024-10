Altro infortunio in Nazionale, ora è emergenza totale per Conte

Un guaio dietro l’altro: ha chiesto in cambio durante la partita della Nazionale e si teme per un infortunio, ennesimo ko per il Napoli

Non solo Lobotka: il Napoli trema per un altro infortunio proveniente dalle Nazionali. Questa notte l’Uruguay ha giocato contro il Paraguay (0-0 il risultato finale) e Mathias Olivera è stato costretto a chiedere il cambio nei minuti finali.

Il terzino azzurro ha accusato un dolore all’87’ e non è riuscito a restare sul terreno di gioco fino al termine del match. Le sue condizioni saranno ora valutate al ritorno in Italia, per capire se il problema muscolare accusato è semplice stanchezza o qualcosa di più serio. Di certo sarà difficile vederlo in campo contro l’Empoli, anche perché il sudamericano sarà l’ultimo dei nazionali a rientrare in Italia e a dover smaltire il fuso orario.