Arthur via a gennaio: la Juventus fa un favore al Milan

Intrecci di calciomercato, in vista della sessione di gennaio, tra la Juventus e il Real Madrid con due calciatori che sono ai margini dei rispettivi progetti

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, si torna, finalmente, in campo per il campionato di Serie A nel prossimo weekend. La Juventus è attesa da una partita tutt’altro che semplice contro la lanciatissima Lazio di Marco Baroni.

Subito dopo sarà il turno dell’Inter campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi, mentre nel mezzo ecco il terzo appuntamento col nuovo format della Champions League contro lo Stoccarda. Una settimana, dunque, impegnativa per gli uomini dell’allenatore Thiago Motta, alle prese, però, con una serie di infortunati che non lo lasciano sereno. In primis, com’è noto, il grave problema al ginocchio patito da Gleison Bremer, lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro, che lo terrà lontano dai campi di gioco fino alla fine della stagione in corso. Poi, quello di Nico Gonzalez, che tornerà presumibilmente il mese prossimo, e di Teun Koopmeiners, alle prese con la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. E contro i biancocelesti non ci saranno l’altro infortunato Weston McKennie e lo squalificato Francisco Conceicao.

Dunque, una situazione di vera e propria emergenza per la Juventus, nonostante una rosa sicuramente lunga e in grado di far fronte ai problemi. Ma i nomi che saranno fuori da queste sfide, vedremo poi chi riuscirà a recuperare per la Champions e per l’Inter, sono di altissimo livello e spostano, sicuramente, gli equilibri. Ma, nel frattempo, cominciano anche a viaggiare a ritmo sostenuto le indiscrezioni che riguardano il calciomercato, in particolare quello del gennaio del prossimo anno. E c’è un calciatore, attualmente inserito nelle liste, ma ai margini del nuovo progetto tecnico di Motta, che lascerà, a meno di clamorosi colpi di scena, la Juve tra due mesi e mezzo.

La Juve spera nel Real Madrid per la cessione di Arthur al Betis

Stiamo parlando di Arthur Melo, 28enne centrocampista rientrato alla base dopo il prestito dello scorso anno alla Fiorentina di Rocco Commisso. Nel corso dell’estate, per il calciatore si sono fatte avanti alcuni club, ma le trattative non sono andate a buon fine. A gennaio, però, la volontà è quella di lasciare Torino, come annunciato anche dal suo procuratore Federico Pastorello in una recente intervista, per trovare spazio e continuità altrove.

E, secondo quanto riporta il media spagnolo ‘elgoldigital.com’, il Betis Siviglia si sarebbe messo sulle sue tracce. Una pista sicuramente da seguire, ma solo nel caso in cui non dovesse andare a buon fine l’assalto a Dani Ceballos del Real Madrid. L’allenatore delle ‘Merengue’, Carlo Ancelotti, non pare avere intenzione di privarsi del calciatore, nonostante giochi pochissimo, senza un sostituto a gennaio, più facile che possa partire a giugno. Un assist per la Juve da parte dell’ex tecnico, con Arthur pronto a scalare le gerarchie e tornare a giocare nella Liga dopo la sfortunata esperienza col Barcellona. Un possibile assist, però, anche per il Milan: Arthur al Betis, infatti, spianerebbe la strada ai rossoneri per tentare l’assalto proprio per Ceballos. Anche la dirigenza del Milan osserva interessata.