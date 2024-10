Sorpresa Montella, dalla Turchia ad una big

Vincenzo Montella, protagonista con la Nazionale di Calhanoglu, è pronto a tornare in sella di una grande squadra: la notizia arriva direttamente dalla Turchia

Vincenzo Montella potrebbe presto tornare ad allenare una grande squadra. Il lavoro che sta svolgendo con la Nazionale turca evidentemente non sta passando inosservata.

L’allenatore italiano, protagonista di un buon europeo, in cui ha lanciato diversi giovani, è reduce dal poker in Islanda, che ha fatto seguito alla vittoria casalinga contro il Montenegro. Hakan Calhanoglu e compagni si sono così guadagnati il primo posto nel Gruppo 4 di Nations League e potrebbero, dunque, salire dalla B alla A, a dimostrazione dell’ottimo momento della Nazionale. Protagonista di tutto ciò è sicuramente Montella, che sorprendendo un po’ tutti, è riuscito a conquistare la fiducia della Turchia.

Ora il nome dell’allenatore italiano è tornato ad essere accostato ai grandi club. La notizia, che sarebbe davvero clamorosa arriva direttamente da Istanbul; è stata A Spor a lanciarla. Una notizia che adesso sta facendo il giro del web e che chiaramente è arrivata anche in Italia, oltre che in Inghilterra.

Montella in Premier League: lo vuole il Manchester United

Sì perché Vincenzo Montella sarebbe finito nel mirino del Manchester United. Il commissario tecnico della nazionale turca avrebbe avuto già un incontro con il club di Premier League.

I Red Devils, d’altronde, stanno pensando da tempo ad un nuovo allenatore. La posizione di ten Hag traballa sempre più dopo un inizio più che complicato, con soli otto punti conquistati in sette partite disputate. Il Manchester United è così al quattordicesimo posto in classifica, a dieci lunghezze dal Liverpool, capolista, e a cinque dalla zona retrocessione. Serve un cambio di passo per non buttar via l’ennesima stagione. Il rischio che anche questa sia fallimentare è davvero alta ed è proprio per questo che al club stanno seriamente pensando ad una nuova guida. In caso di esonero di ten Hag attenzione a Massimiliano Allegri, ma in Turchia sono certi che sia Montella il favorito per la successione dell’allenatore olandese.