Carboni a Barcellona per operarsi al ginocchio: ecco quando | CM.IT

Valentin Carboni ha rimediato un grave infortunio in allenamento con l’Argentina. La stagione del talento dell’Inter è già finita

Valentin Carboni si farà operare a Barcellona, come consigliatogli dal suo capitano in Nazionale Leo Messi. Il talento di proprietà dell’Inter si è infortunato in allenamento proprio con l’Albiceleste, una distorsione al legamento crociato del ginocchio sinistro che ha posto fine in largo anticipo alla sua stagione.

Come raccolto da Calciomercato.it, l’intervento verrà eseguito nella prossima settimana, con il giorno esatto che verrà stabilito a breve. Per il classe 2005 si prevede uno stop di 6/7 mesi, col rientro in gare ufficiali che di fatto avverrà nel 2025/2026.

Finisce la sua stagione, ma a conti fatti pure l’avventura all’Olympique Marsiglia dove era approdato in estate convinto dalle parole di Roberto De Zerbi nonché dalla prospettiva di consacrarsi a livello internazionale dopo l’annata in Serie A con il Monza in cui ha collezionato 32 presenze totalizzando 2 reti e 4 assist. L’esordio assoluto l’anno prima in nerazzurro: 5 partite in tutto, più una in Champions.

Forza, Valentín! 💪

Ti aspettiamo più forte di prima 🖤💙 pic.twitter.com/CE9uZx3mhQ — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 12, 2024

L’esperienza all’OM era partita col freno a mano tirato, Carboni ha ricevuto critiche feroci – molte esagerate, parliamo pur sempre di un 19enne – dagli esigenti tifosi marsigliesi come da una parte della stampa transalpina. 4 in tutto le presenze, per un totale di circa 100′: l’argentino ha giocato titolare solo l’ultima gara di Ligue 1 contro l’Angers, venendo sostituito dopo il primo tempo.

L’Inter non ha voluto perdere il ‘controllo’ di Carboni: l’argentino tornerà ad Appiano

Quello di Carboni al Marsiglia era di fatto un prestito con premio di valorizzazione per i francesi. Il club dell’americano McCourt avrebbe potuto riscattarlo per circa 36 milioni di euro, ma l’Inter controriscattarlo staccando un assegno di appena 4 milioni in più.

In prospettiva futura, a maggior ragione ora con Oaktree che intende ringiovanire la rosa, l’Inter punta molto su Carboni. Il porteño figlio d’arte farà ritorno in nerazzurro per completare il recupero dall’infortunio e, chissà, stavolta per restare alla corte di Inzaghi o chi per lui.