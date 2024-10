In Arabia da Pioli: offerta monstre e addio Juve

Pioli si aspetta un calciomercato di gennaio importante da parte dell’Al-Nassr. Possibile grande colpo anche in difesa

Cinque su cinque. È partita alla grande l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina dell’Al-Nassr. Il debutto è stato eccellente, con la netta vittoria per 3-0 sui rivali dell’Al-Ettifaq. Un successo anche le successive gare, inclusa quella contro i qatarioti dell’Al-Rayyan nella Champions League asiatica.

Cristiano Ronaldo e Brozovic puntano proprio al successo internazionale, ma anche a rompere il dominio nelle mura domestiche dell’Al-Hilal di Milinkovic-Savic e soci, campioni in carica e attualmente in testa con 18 punti. In questo l’esperienza di Pioli potrà fare comodo a un gruppo che deve mantere un passo importante per ambire davvero alla conquista della Saudi Pro League.

A gennaio l’ex tecnico del Milan si aspetta qualche altro rinforzo di spessore mondiale, in pieno stile saudita. In difesa, per esempio, farebbe comodissimo un altro centrale in grado di fare concorrenza a Laporte e Simakan. Il nome che può tornare in auge è quello di Milan Skriniar, che l’Al-Nassr ha già provato a prendere sul finire della scorsa sessione estiva di calciomercato.

Dal ritiro della sua Nazionale, lo slovacco ha confermato di non essere felice per la scarsa considerazione nei suoi confronti da parte di Luis Enrique: “Mi piacerebbe avere più opportunità, però la squadra è formata dall’allenatore e io rispetto le sue decisioni. Posso solo mantenermi nella migliore forma possibile, per cercare di cogliere l’occasione che si presenta”.

Juventus, Skriniar può finire all’Al-Nassr di Pioli: i dettagli

Con appena 2 presenze all’attivo in questo primo scorcio di stagione, per un totale di soli 111′, Skriniar è finito nei radar della Juventus che a gennaio proverà a prendere un sostituto di Bremer. L’ingaggio alto (oltre 10 milioni coi bonus) e un’età non più propriamente verde (a febbraio farà 30 anni) rendono però difficilissima l’operazione, con Giuntoli di base più propenso a prendere un calciatore di età inferiore e con un ingaggio in linea con la nuova politica del club. .

Insomma l’Al-Nassr potrebbe avere la strada spianata per Skriniar. Del resto gli arabi si fanno decisamente meno problemi a sobbarcarsi stipendi in doppia cifra, come è quello del classe ’95. Con una proposta irrifiutabile, più del doppio di quanto guadagna adesso, potrebbero davvero strappare l’ok del calciatore.

Il PSG, dove Skriniar ha deluso confermando di essere un po’ in declino sul piano fisico, non ci punta ed è pronto, anzi prontissimo a cederlo a titolo definitivo con la prospettiva di registrare anche una plusvalenza avendolo preso a zero dall’Inter.