Juventus, l’emergenza continua: anche lui salta la Lazio

Juventus, l’emergenza infortuni continua per Thiago Motta. Sono escluse lesioni, ma un altro bianconero salterà la Lazio

Sospiro di sollievo a metà per Thiago Motta e la Juventus. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, ma il calciatore salterà sicuramente il big match contro la Lazio.

Per Weston McKennie sono escluse lesioni muscolari. Si tratta solamente di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati in mattinata. L’americano, però, non verrà rischiato sabato e salterà sicuramente il big match contro la Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

Il centrocampista rimane in dubbio anche per la partita successiva contro lo Stoccarda di Champions League, in programma martedì. Molto più probabile il suo pieno recupero per lo scontro diretto del prossimo weekend sul campo dell’Inter campione d’Italia. Thiago Motta perde così un altro pezzo per la ripresa, in attesa di capire le condizioni di Teun Koopmeiners sempre a centrocampo. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero ormai ridotte al lumicino le speranze di avere l’olandese a disposizione già contro la Lazio. Nonostante il busto protettivo che lo aiuterà ad attutire possibili colpi, l’ex Atalanta non dovrebbe essere rischiato sabato sera, soprattutto in vista della Champions e dell’Inter.

Infortunati Juve, da McKennie e Koopmeiners a Nico Gonzalez: il punto dall’infermeria

Nella giornata di ieri Thiago Motta ha ritrovato in gruppo Adzic, che non è ancora riuscito ad esordire in Prima Squadra a causa dei problemi fisici degli ultimi mesi. I bianconeri, già per la Lazio, puntano a recuperare anche Weah dopo l’infortunio alla caviglia.

Non saranno sicuramente della partita Milik ed ovviamente Gleison Bremer, oltre a Nico Gonzalez. L’attaccante argentino, infortunatosi sul campo del Lipsia, deve ancora smaltire la lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. L’ex Fiorentina è in dubbio anche per Inter-Juventus della prossima settimana: Nico potrebbe recuperare al massimo per la panchina.