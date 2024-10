Tegola Inter, allarme in nazionale: infortunio e cambio obbligato

Nuovo infortunio per i nerazzurri rimediato nell’ultimo match giocato con la propria Nazionale: allarme per i prossimi impegni

Brutte notizie arrivate questa sera in casa Inter dagli impegni delle Nazionali. La formazione di Simone Inzaghi, attesa da un ciclo infernale nelle prossime settimane fino alla pausa di novembre, rischia di perdere uno dei propri calciatori. Grande apprensione in casa nerazzurra in attesa degli esami strumentali che verranno svolti nelle prossime ore e che faranno chiarezza in vista del prossimo match di campionato contro la Roma.

Oltre ad aver giocato una splendida partita con la fascia di capitano al braccio, questa sera Piotr Zielinski ha impreziosito la sua gara con il gol che ha sbloccato l’incontro tra Polonia e Croazia. Il match, che si è chiuso sul risultato di 3-3 e che ha regalato grande spettacolo ai tifosi delle due nazionali, si è aperto proprio con la rete del centrocampista dell’Inter, abile ad inserirsi dentro l’area croata e calciare col sinistro da posizione defilata trovando il palo lontano. Una partita, però, sporcata da quanto avvenuto nel corso della ripresa ad un quarto d’ora dal triplice fischio.

Zielinski, infatti, ha richiamato l’attenzione della panchina polacca dando l’impressione di chiedere la sostituzione. Secondo quando riportato dai media locali, il centrocampista ex Napoli – sostituito da Kapustka al minuto 74 – avrebbe riportato un infortunio di natura muscolare. Ancora da stabilire l’entità del problema avvertito ed eventualmente quali potrebbero essere i tempi di recupero. In vista dei match contro Roma, Young Boys e Juventus nel giro di una settimane, sicuramente non è la migliore delle notizie che stasera Simone Inzaghi poteva ricevere dagli impieghi dei suoi ragazzi con le rispettive nazionali.

Inter in ansia per Zielinski: infortunio in Nazionale

Le condizioni di Piotr Zielinski verranno a questo punto valutate dallo staff medico dell’Inter al suo rientro a Milano, atteso nella giornata di domani.

Nonostante Nicolò Barella viaggi verso il ritorno in gruppo dopo l’infortunio che aveva accusato nel derby, perdere il centrocampista polacco sarebbe comunque un duro colpo per Simone Inzaghi in vista delle prossime gare ravvicinate. Inoltre, dopo l’ambientamento iniziale con pochi minuti nelle gambe, Zielinski era riuscito a trovare maggiore spazio nelle ultime gare e stava per diventare sempre più centrale nelle rotazioni fisiologiche adottate dal tecnico nerazzurro tra impegni di campionato e Champions League.