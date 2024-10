DIRETTA | Le notizie del 15 ottobre: Italia sugli scudi. La Juve continua a perdere pezzi

Le notizie in diretta più importanti di oggi, martedì 15 ottobre: Azzurri in trionfo, la Juve preoccupata per gli infortuni



La Nazionale di Spalletti batte Israele 4-1 e chiude al meglio, da imbattuta, questa finestra di impegni avvicinandosi al traguardo delle Final Eight di Nations League, puntando però al primo posto che sarebbe molto importante. A novembre gli scontri con Belgio in trasferta e Francia in casa. Intanto continua a essere un caso la rivolta dei giocatori contro il calendario fittissimo e lo scenario di uno sciopero. In vista della ripresa del campionato, Thiago Motta deve ancora avere a che fare con gli infortuni.

