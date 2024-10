Il Napoli pesca ancora in Premier: Conte lo soffia alla Juventus

Il Napoli vuole replicare il colpo McTominay dalla Premier League: nuova occasioni di mercato, Antonio Conte vuole soffiarlo all’ex Juventus

Il Napoli non si ferma a McTominay e Gilmour, c’è un altro obiettivo nel mirino di Antonio Conte dalla Premier League in vista di gennaio.

Fari accesi sul campionato inglese per il Ds Manna e che l’ultima estate ha portato alla corte di Conte McTominay, che si è subito inserito nel migliore dei modi nello scacchiere dell’allenatore salentino. L’ex Manchester United è già un pilastro del Napoli ed è andato a segno anche nell’ultima vittoria in campionato della capolista contro il Como prima della sosta per le nazionali. Il Napoli così continua a guardare con molta attenzione alle opportunità dall’Inghilterra e di recente avrebbe messo gli occhi su Ben Chilwell come scrive Oltremanica il ‘Sun’. Il terzino inglese potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per i partenopei, considerando che è fuori dai piani del Chelsea.

Calciomercato Napoli, Conte piomba su Chilwell: sfida alla Juve

Chilwell infatti non è nelle grazie del tecnico italiano Maresca in quel di Londra e ha collezionato soltanto una presenza in questa stagione: nella sfida con il Barrow, formazione di quarta serie.

L’ex difensore del Leicester non è stato incluso inoltre nella lista per la prima fase di Conference League e resta un giocatore in uscita per il Chelsea e Maresca. Chilwell non rientra nel progetto dell’allenatore e già l’ultima estate è stato a un passo dalla cessione. Il 27enne mancino piace molto ad Antonio Conte – aggiunge il ‘Sun’ – e l’ex Ct della Nazionale starebbe perciò provando a portarlo a Napoli per la finestra invernale del mercato. Chilwell potrebbe sbarcare così in Serie A con la formula del prestito fino al termine della stagione, con eventuale riscatto in favore degli azzurri del patron De Laurentiis a giugno.

Il giocatore al Chelsea è chiuso nel ruolo da Cucurella e Colwill e oltre al Napoli in Italia è stato accostato anche alla Juventus. In Premier, inoltre, Chilwell sarebbe finito nel mirino di Ipswich, Fulham e Crystal Palace. Il terzino di origini neozelandesi è al momento sotto contratto fino al 2027 con i ‘Blues’.