Sorpresa dalla Premier, la Juventus sfrutta l’occasione

Per la Juventus c’è l’opportunità di arrivare ad un calciatore della Premier League: sfida a Manchester United e Atletico Madrid

Un solo gol subito in campionato. Se gli scudetti si vincono con la difesa, nonostante i tre punti di distacco dal Napoli, la Juventus è sulla buona strada.

In Serie A la squadra di Thiago Motta ha mostrato una grande solidità difensiva, con l’unica rete subito arrivata su calcio di rigore nell’ultima partita contro il Cagliari. A rendere più complicato continuare su questa strada è il grave infortunio accorso a Bremer che è stato operato al ginocchio: per il brasiliano la stagione è già finita e Giuntoli sarà costretto a riflettere su come agire a gennaio.

Possibile, anzi probabile, che alla riapertura del mercato la Juventus possa andare alla ricerca di un nuovo centrale di difesa, in modo da allargare il ventaglio di alternative a disposizione di Motta per il reparto arretrato. Un reparto dove Giuntoli potrebbe muoversi anche la prossima estate, puntando su un giocatore che finora non ha trovato spazio nella propria squadra e che presto potrebbe chiedere di essere ceduto: Ben Chilwell.

Calciomercato Juventus, Chilwell per l’estate: doppia concorrenza

Il terzino sinistro inglese è fuori dai piani di Enzo Maresca al Chelsea. L’ex Leicester già in estate aveva dato il via libera alla sua cessione, ma alla fine il 27enne è rimasto a Londra, continuando però a non trovare spazio.

Appena una presenza in stagione, con il Barrow in Carabao Cup per soli 45 minuti di gioco, sono un bottino così magro che impongono una riflessione attenta su cosa fare a gennaio. Come riferisce ‘teamtalk.com’, il Manchester United sta seguendo con molta attenzione la situazione di Chilwell e a gennaio potrebbe farsi avanti, anche se molto dipenderà anche da ciò che accadrà con ten Hag in panchina.

Anche l’Atletico Madrid pensa al terzino inglese per la sessione invernale di mercato, ma il nome di Chilwell intriga anche la Juventus. I bianconeri a sinistra sono coperti da Cambiaso e Cabal che Motta vede però più come centrale: provare a prendere il terzino del Chelsea potrebbe essere la soluzione per spostare definitivamente al centro l’ex Verona e garantire un’alternativa sull’out mancino della difesa. L’idea è sul tavolo e nelle prossime settimane si capirà se da Torino arriverà l’affondo oppure no.