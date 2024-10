Rescissione e nuovo club: Pogba congela la Juventus

Paul Pogba potrà tornare in campo a marzo e intanto è arrivata una stranissima offerta al francese da un paese e un campionato a sorpresa

In questi giorni si è tornato a parlare parecchio del futuro di Paul Pogba. Il motivo è ovviamente la riduzione della sanzione per doping da parte del Cas, che ha portato a un anno e mezzo la squalifica del francese rispetto ai quattro anni iniziali. “La fine dell’incubo”, come l’ha definita. Anche perché ha completamente trasformato le prospettive del ‘Polpo’, che con la pena iniziale andava verosimilmente verso il ritiro dal calcio giocato mentre ora può scaldare i motori per tornare in campo. A gennaio avrà la possibilità di allenarsi di nuovo, a marzo di giocare in partite ufficiali.

Ma è molto molto difficile che questo accada con la maglia della Juventus. In questo senso sia Giuntoli che Thiago Motta sono stati abbastanza chiari. Di lui hanno parlato al passato, sottolineando che “è stato un grande giocatore” e ovviamente non fa partite da parecchio tempo. L’ultima in cui era almeno in panchina è proprio la gara dell’Udinese al termine della quale è stato sottoposto al consueto test antidoping cui vengono sorteggiati i calciatori. Anche se lo stesso Pogba ieri è tornato anche a parlare commentando le voci di mercato su di lui che vanno dall’Arabia Saudita al Marsiglia dell’amico Rabiot. “Se ho pensato a venire a giocare in Ligue 1 negli ultimi mesi? Non ci pensavo da quando mi hanno sospeso, ora torno. È come se mi fosse stata data un’altra possibilità. È una nuova prospettiva di vita. Marzo è domani, arriverà velocemente. Non vedo l’ora. OM? Rido perché è lo zio Pat (Evra, ndr), lo conoscete. Sono ancora sotto contratto quindi non è credibile. Non sappiamo cosa ci riserverà il domani, non Non dico no. Il mio obiettivo è soprattutto rimettermi in forma perché è tanto che non gioco”, le sue parole a ‘L’Equipe’. E intanto è spuntata pure un’altra pista esotica e per certi versi molto ‘strana’.

Pogba, la strana offerta dalla Russia dei Broke Boys FC

In particolare in Inghilterra il ‘Daily Mail’ ha scritto di un’offerta decisamente ‘sui generis’ arrivata sulla scrivania di Paul Pogba. Si tratta dei Broke Boys FC. Se non l’avete mai sentita nominare state tranquilli, perché si tratta sì di una squadra russa ma non del campionato professionistico.

In particolare parliamo di una formazione composta da vip e influencer che partecipa alla Media Football League, un campionato non ufficiale che non è appunto riconosciuto dalla Fifa e vede la partecipazione di youtuber e personaggi del web. Ma che ha davvero un seguito importante, visto che proprio i Broke Boys FC hanno vinto il titolo nell’ultima stagione giocando davanti a oltre 27mila spettatori. Numeri pazzeschi. Una proposta che sarebbe stata però anche già rifiutata da Paul Pogba, che ora annusa la possibilità di tornare seriamente nel grande calcio a 32 anni, ancora in tempo per provare a dare qualcos’altro e chiudere magari in bellezza la sua carriera. Intanto sembrano proseguire i lavori per una separazione consensuale con la Juventus.