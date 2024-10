Uno dal Milan e l’altro tolto all’Inter: doppio colpo Giuntoli a gennaio per la Juve

La Juventus prepara investimenti importanti sul mercato: a gennaio Giuntoli all’assalto di Milan e Inter

I vari giocatori impegnati con le loro nazionali stanno tornando gradualmente ai club di appartenenza e si può così iniziare a preparare gli appuntamenti del weekend, con la ripresa del campionato di Serie A. Al lavoro, naturalmente, anche la Juventus, che è attesa sabato, allo Stadium, da un confronto molto importante contro la Lazio, per dare una impennata al suo rendimento e stabilizzarsi nelle situazioni di testa. Ma come sappiamo, i problemi per Thiago Motta non mancano.

I bianconeri sfideranno un avversario piuttosto in forma e dovranno farlo di una situazione di sostanziale emergenza. Fuori causa per motivi vari McKennie, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Conceicao, più i lungodegenti Bremer e Milik. Una lista di indisponibili alquanto lunga che riduce non poco le rotazioni bianconere, anche in prospettiva. Non sarà semplice, nelle prossime settimane, gestire i tanti impegni, anche se il tecnico italobrasiliano conta sulla crescita che la sua squadra ha mostrato, pur non essendoci ancora quella continuità di risultati che si vorrebbe.

Il potenziale dei bianconeri è comunque di tutto rispetto, grazie a un mercato che ha portato giocatori di alto profilo a Torino. Giuntoli, proprio sulla base delle necessità della squadra, è già al lavoro per altri innesti. A gennaio, del resto, occorrerà rinforzarsi a prescindere per aumentare le possibilità di competere per traguardi importanti. Il direttore tecnico bianconero, in particolare, è pronto a scendere in campo confrontandosi, nella finestra di trasferimenti invernali, con Milan e Inter.

Juventus, servono rinforzi in difesa: il doppio affare

Il reparto dove intervenire maggiormente è quello difensivo, per sopperire alla grave perdita di Bremer. E infatti Giuntoli starebbe pensando non a un solo rinforzo, ma a due.

Piace Tomori, che al Milan in questo momento è un po’ in difficoltà, e non è una novità. Ma secondo il giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini ci sarebbe anche un altro profilo sotto osservazione. Vale a dire, quello del giovane Nicolò Bertola, tra l’altro fatto esordire da Thiago Motta quando allenava lo Spezia. In questo senso, ci sarebbe un duello in vista con Marotta e con l’Inter, dato che i nerazzurri starebbero seguendo a propria volta il centrale classe 2003.