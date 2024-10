Casadei gol, poi pari e sofferenza: l’Italia Under 21 si qualifica per gli Europei

L’Italia Under 21 guidata da Nunziata stacca il passo per gli Europei 2025 di categoria: con l’Irlanda è arrivato il punto che serviva

Un punto serviva ed un punto è arrivato: l’Italia Under 21 stacca il pass per gli europei 2025 di categoria. Sotto gli occhi di Spalletti, la Nazionale di Nunziata impatta 1-1 con l’Irlanda e conquista il punto che serviva per ottenere la qualificazione.

Un pareggio di sofferenza con un inizio tutto di marca irlandese. Desplanches è incerto su calcio d’angolo al 17′: perde la palla nel tentativo di rinviare e Kenny calcia in porta a botta sicura, ma Bertola salva sulla linea. La scena si ripete qualche minuto più tardi: è il 24′ quando il portiere del Palermo rischia un nuovo pasticcio, ancora una volta è Bertola che toglie le castagne dal fuoco respingendo la palla quasi sulla linea di porta.

Sul ribaltamento di fronte arriva il gol del vantaggio italiano: Gnonto crossa per Casadei che calcia prima dell’arrivo del difensore e mette la palla in porta. L’1-0 sveglia gli azzurrini che sfiorano il raddoppio con Gnonto (traversa) e Baldanzi (punizione fuori di poco). Al 36′ il romanista si procura un rigore che Gnonto però calcia alle stelle. All’intervallo su va sull1-1.

Italia Under 21, pari e sofferenza: azzurrini agli Europei

Nella ripresa la partita diventa più equilibrata, ma al 66′ l’Irlanda trova il pareggio: è Moran a siglare il gol che riapre il discorso qualificazione.

L’Italia reagisce e Brooks evita il gol con una prodezza su conclusione da fuori di Ghilardi, prima era stato Adaramola a sforare la rete che sarebbe valsa vittoria e qualificazione. Nel finale l’Irlanda prova il forcing e Desplanches deve superarsi su una conclusione in diagonale di Emakhu. È l’ultimo sussulto prima del triplice fischio finale: Italia-Irlanda 1-1 con gli azzurri che staccano il passo per la rassegna continentale in programma a giugno.

ITALIA-IRLANDA 1-1: 24′ Casadei (IT), 66′ Moran (IR)

CLASSIFICA: Italia 22, Norvegia e Irlanda 19, Turchia 13, Lettonia 11, San Marino 0