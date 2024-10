Nuovo flop per Mancini: crisi senza fine

Il commissario tecnico dell’Arabia Saudita non è riuscito ad allontanare le critiche dopo l’ultima partita giocata

Prosegue il periodo nero di Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita. Il commissario tecnico, nel mirino delle critiche dopo l’ultima sconfitta rimediata pochi giorni fa dalla selezione saudita contro il Giappone nel match valido per la qualificazione al Mondiale 2026, non è riuscito a riscattarsi con l’ultima gara di questa sera.

Nella sfida giocata peraltro a Jeddah, allo stadio King Abdullah Sports City, l’Arabia Saudita non è andata oltre lo 0-0 contro il Bahrain. Un pareggio che complica la situazione di classifica della Nazionale allenata da Mancini, scivolata adesso al terzo posto a causa dell’altro pareggio tra Australia e Giappone. Non un grandissimo bilancio sino a questo momento per l’ex Ct della Nazionale Italiana: nei quattro incontri giocati sino a questo momento e validi per la qualificazione al prossimo Mondiale, la selezione saudita ha raccolto una sola vittoria contro la Cina. Oltre alla sconfitta con il Giappone sono poi arrivati due pareggi contro Australia e stasera Bahrain.

Non una super esperienza sino a questo momento, insomma, per Mancini in Arabia. Il commissario tecnico, oltre ad essere reduce da un periodo tutt’altro che positivo, ha collezionato sulla panchina dell’Arabia Saudita una media punti da 1,44 a partita. A complicare la sua situazione, inoltre, sono state le recenti critiche ricevute da tifosi e stampa saudita. Un rendimento che ha portato la Federazione a delle riflessioni sul futuro dell’allenatore italiano alla guida della propria Nazionale.

Mancini e il rischio esonero: tensione dopo l’ultimo pareggio

Per cacciare via le voci su un potenziale esonero circolate nei giorni scorsi in Arabia Saudita, Roberto Mancini avrebbe dovuto centrare a tutti i costi una vittoria questa sera contro il Bahrain.

A causa del deludente pareggio, invece, la posizione del commissario tecnico rimane sotto esame da parte della Federazione. La tensione, peraltro, è cresciuta dopo lo scorso match pareggiato contro il Giappone. Alla vigilia della gara, ad esempio, Mancini si era lamentato dello scarso utilizzo dei calciatori arabi nei club di appartenenza: “Tra i giocatori che ho selezionato, venti stanno sempre in panchina“. Dopo la gara, invece, era divenuto celebre un battibecco avuto con un giornalista giapponese in seguito ad una domanda poco gradita. Questa era stata la risposta stizzita dell’ex ct Azzurro: “Vuoi per caso vedere il mio conto bancario?“.