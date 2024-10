Inghilterra tra Tuchel e Guardiola: arriva l’annuncio sul nuovo Ct

L’Inghilterra scioglie le riserve su chi sarà il prossimo CT della nazionale: decisione presa tra Tuchel e Guardiola

Thomas Tuchel ha riservato a Pep Guardiola, senza dubbio, una delle delusioni più cocenti della sua carriera da allenatore, nel 2021, quando con il Chelsea riuscì a sconfiggere il Manchester City dello spagnolo in finale di Champions League. Curiosamente, in questi giorni, si è riproposto il duello tra i due, a distanza, per una panchina eccellente, quella dell’Inghilterra.

Un’Inghilterra che sta faticando a ripartire, dopo la fine del ciclo Southgate. L’ex CT non godeva troppo dei favori della critica, per il modo di tenere in campo la sua squadra, ma negli anni vissuti al timone aveva condotto in ogni caso i ‘Tre Leoni’ a una semifinale ai Mondiali e a due finali agli Europei. Lee Carsley, CT ad interim, non sta raccogliendo risultati positivi e per questo la Football Association ha accelerato i tempi per la scelta del nuovo titolare della panchina.

Erano le due candidature più forti, quella di Tuchel e di Guardiola, la seconda assai sponsorizzata da diversi organi di stampa. Un’idea che forse anche lo spagnolo, con un futuro al Manchester City tutto da definire, iniziava a valutare. Ma alla fine, la scelta è ricaduta su Tuchel. Il tedesco, secondo quanto riportano in Germania la ‘Bild’ e ‘Sky Sport Deutschland’, sarà annunciato domani nel primo pomeriggio a Wembley. Per lui, un contratto tra i 4 e i 5 milioni di sterline all’anno.

Dall’ex Chelsea, dunque, gli inglesi ripartiranno, per un nuovo assalto a un grande successo che con la nazionale manca da troppo tempo. La prossima missione in calendario è quella dei Mondiali 2026, dove la nazionale britannica si presenterà ancora una volta tra le favorite. E Guardiola? Le speculazioni sul suo futuro proseguono. Di ipotesi non ne mancano di certo. Potrebbe proseguire ancora con il City, potrebbe fermarsi per un anno sabbatico, valutare altre eventuali proposte da squadre nazionali. O magari, come è stato ventilato di recente, lanciarsi in una avventura in Serie A, un proposito che il diretto interessato, intervistato a ‘Che Tempo che FA’, non ha certo escluso.