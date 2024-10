Accuse di violenza sessuale, l’annuncio UFFICIALE di Mbappé e degli agenti

In Svezia riportano che Mbappe sarebbe accusato dello stupro di una donna avvenuto giovedì sera a Stoccolma, dove ha trascorso un paio di giorni

Nuova bufera mediatica su Kylian Mbappe, che in questa finestra per le nazionali è rimasto a riposo per recuperare la condizione migliore. Scatenando così le polemiche in Francia, acuite dalle notizie dei tabloid svedesi che hanno raccontato la fuga a Stoccolma del campione del Real con tanto di nottata in un locale notturno. Ma i guai per Mbappe non sono finiti qui, visto che alcuni media lo hanno accostato a un fatto di cronaca accaduto nella capitale svedese, ovvero uno stupro denunciato da una donna sabato.

Il quotidiano ‘Aftonbladet’ ha riportato che la denuncia era stata sporta dopo che la presunta vittima aveva cercato cure mediche, ma non ha detto chi era il nome del colpevole. Un procuratore che indaga sull’accusa ha detto all’AFP: “È in corso un’indagine su un crimine che è stato denunciato il 10 ottobre nel centro di Stoccolma”. Ieri invece sullo stesso giornale svedese è stata pubblicata una foto che mostra agenti di polizia di fronte all’hotel dove Mbappe (ripartito venerdì, ndr) e il suo gruppo di amici avevano soggiornato. Anche per questo in Svezia si è diffusa la voce proprio su un presunto coinvolgimento del calciatore. Addirittura l’Expressen ha riportato che l’ex PSG sarebbe coinvolto nelle indagini per la violenza sessuale avvenuta il 10 ottobre. Ieri sarebbero state raccolte le prime testimonianze e le prove (tra cui dei vestiti come collant, pantaloni e top). In questa fase secondo il quotidiano svedese Kylian Mbappé sarebbe considerato “ragionevolmente sospetto”, ovvero il più basso grado di sospetto previsto dalla giustizia svedese.

Mbappe accusato di stupro in Svezia, l’entourage furioso: “Attacchi falsi e irresponsabili”

Oggi invece, Aftonbladet ha confermato che Mbappé sarebbe la persona accusata dello stupro nell’hotel in cui ha alloggiato. Una serie di indiscrezioni che hanno ovviamente generato una reazione da parte dello stesso giocatore francese e del suo entourage. Il giocatore del Real Madrid ha scritto su ‘X’ di essere vittima di “fake news” proprio alla vigilia – sottolinea lui stesso – dell’udienza sulle pendenze legali col PSG: “Come se fosse un caso”.

Alla ‘AFP’ è arrivato invece il comunicato dell’entourage di Mbappe: “Una nuova voce diffamatoria sta iniziando a diffondersi sul web dal media svedese Aftonbladet. Queste accuse sono completamente false e irresponsabili e la loro propagazione è inaccettabile. Per porre fine a questa distruzione metodica dell’immagine, saranno intraprese tutte le azioni legali necessarie per ristabilire la verità e perseguire qualsiasi persona o media coinvolto nelle molestie morali e nel trattamento diffamatorio che Kylian Mbappe sta subendo ripetutamente”. Il PSG, invece, avrebbe preferito ignorare il commento del calciatore sul collegamento tra la bufera mediatica e la disputa con il club parigino.