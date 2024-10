Conte perde un big per Empoli-Napoli: infortunio in nazionale

Problemi per Antonio Conte in vista della trasferta ad Empoli: la stella del Napoli si infortuna in Nazionale, oggi gli esami

Dopo gli impegni di Nations League, il Napoli si prepara per la sfida di campionato valida per l’ottava giornata. Antonio Conte ha sfruttato a pieno la scorsa settimana, concedendo ai suoi ragazzi solo un allenamento al giorno, anziché doppia seduta. Gli azzurri hanno anche disputato un test da novanta minuti con la Juve Stabia, in cui gli attaccanti Lukaku, Neres e Simeone hanno brillato con tutte doppiette.

Nel frattempo, i calciatori sparsi in giro per il Mondo hanno giocato le loro gare con le rispettive selezioni. Gli italiani del Napoli, ad esempio, hanno chiuso con il sorriso questa finestra di ottobre. Di Lorenzo è andato a doppietta contro l’Israele, di cui un gol su assist di Raspadori. E Buongiorno è entrato a gara in corso per qualche minuto. Anche Ngonge ha potuto debuttare con la maglia del Belgio, proprio nel pareggio contro l’Italia. Invece, non è andata bene per Kvaratskhelia, che ha perso entrambe le sfide contro Ucraina e Albania. La prossima finestra dedicata alle Nazionali sarà decisiva per la promozione.

Ma ad Antonio Conte non arrivano buone notizie. Infatti, uno dei suoi titolarissimi si è infortunato proprio durante la gara di ieri sera: si tratta di un fastidio muscolare, salterà quasi sicuramente la partita Empoli-Napoli. Scalpita il sostituto.

Napoli, out Lobotka: infortunio muscolare, i dettagli

La Slovacchia di Ciccio Calzona sta andando benissimo nel proprio gruppo di Nations League, ma dopo la vittoria contro l’Azerbaijan tutta Napoli è andata in pre-allarme, poiché all’83’ Lobotka è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio. Il club azzurro fa sapere che il ragazzo al rientro in Italia, oggi si sottoporrà agli esami strumentali per definire l’entità del fastidio muscolare. Il regista ha accusato un risentimento, potrebbe restare una decina di giorni indisponibile. L’obiettivo è chiaramente averlo al 100% per la 10a giornata, quando nell’infrasettimanale il Napoli dovrà affrontare il Milan a San Siro.

In Empoli-Napoli, Antonio Conte potrà sicuramente lanciare Gilmour dal primo minuto per sostituire l’infortunato Lobotka. Lo scozzese ha disputato da titolare già la sfida contro la Croazia (sconfitta per 2-1) e oggi giocherà contro il Portogallo. E pensare che al termine dell’ultima vittoria contro il Como, il mister degli Azzurri aveva elogiato Gilmour per le doti tecniche, ma allo stesso tempo aveva sottolineato quanto fosse complicato poterlo schierare nell’undici iniziale visto un Lobotka in uno stato di forma di grazia. Tant’è che lo slovacco uscì dal campo con un’ovazione dell’intero Maradona.

Per lo scozzese ex Brighton ora si presenta una grande chance. Dopo il Portogallo, testa al Napoli: c’è un posto da titolare da difendere e un pubblico da conquistare.