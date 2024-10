Clausola da 41 milioni, il nuovo Dybala per il Milan: ecco la strategia di Moncada

Il Milan osserva con enorme interesse uno dei talenti migliori al mondo in questo momento, ma su di lui ci sono già tutti i top club

L’Argentina e il Brasile negli anni si sono confermati sempre più delle miniere d’oro a livello tecnico anche per l’Europa. È sempre stato così, per il Sudamerica in generale, ma alcuni dei più grandi talenti della storia mondiale sono arrivati proprio da lì. Da Messi a Neymar, fino agli ultimi colpi del Real Madrid tra Vinicius, Rodrygo ed Endrick. Tutti verdeoro questi, ma pure a tinte albicelesti non possiamo non menzionare gente come Julian Alvarez e il talento Echeverri acquistato già sempre dal City. E i club italiani sono ovviamente sempre molto attenti, per quanto in questi anni siano stati effettivamente meno i calciatori scoperti e valorizzati da quelle latitudini.

Negli ultimi mesi sta nascendo però un nuovo astro che sta conquistando l’Argentina. Si chiama Franco Mastantuono e gioca nel River Plate, ma soprattutto deve ancora compiere 18 anni e lo farà solo tra poco meno di un anno. Il talento classe 2007 ha stregato mezzo mondo, sicuramente quasi tutti i top club europei tra cui anche il Milan. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Moncada lo segue da parecchio tempo e già da prima dell’esordio in prima squadra. E del gol magnifico su punizione che ha regalato al River i tre punti contro il Sarmiento nel finale di gara. Ha una situazione di contratto particolare, ovvero l’accordo dura fino al 2026 ma con opzione al 31 dicembre 2027. Inoltre c’è una clausola rescissoria non di poco conto che rende più complicato ogni ragionamento. E in ogni caso il club dei Millionarios non ha assolutamente fretta di vendere Mastantuono, anche perché sa benissimo che potrà valere di più.

Il Milan sul gioiello Mastantuono: clasola da 41 milioni di euro, ma il piano è un altro

In questo momento la clausola è fissata a 45 milioni di dollari, circa 41 milioni di euro, che sale a poco più di 45 se attivata negli ultimi dieci giorni di ogni finestra di mercato. L’obiettivo del Milan non sarebbe comunque di arrivare a pagare questa cifra, per quanto abbia già sondato – ricevendo risposte positive – la possibilità di dividerla in due tranche. La speranza rossonera è di strappare un prezzo migliore trattando col River e puntando – nell’estate 2025 – sulla disponibilità a lasciarlo in prestito a Buenos Aires per un’altra stagione.

Con gli occhi di tutte le big addosso, forse l’unico modo che il Milan ha per competere è proprio muoversi con larghissimo anticipo. Anche se intanto è stato smentito da più parti l’accordo già trovato con il Real Madrid, maestro in questo tipo di trattative. Mastantuono è un trequartista mancino, in Italia sarebbe un po’ una sorta di nuovo Paulo Dybala, può giocare centrocampista e attaccante agendo in particolare sulla destra. A febbraio, quando aveva ancora 16 anni, è diventato il più giovane di sempre a segnare con la maglia del River Plate nel 3-0 in Coppa contro l’Excursionistas. Dopo di quello altri due gol e due assist. E un soprannome che è un programma: ‘nueva joya’. Guarda caso proprio come il fenomeno della Roma. Intanto per Mastantuono si prospetta già l’asta tra le grandi d’Europa, con Real e Barcellona super attente.