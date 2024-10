Di Lorenzo mattatore, esordio di Maldini e Lucca: poker dell’Italia, Israele al tappeto

L’Italia vince e convince contro Israele e consolida la vetta del girone: Israele battuto 4-1

L’Italia vince e convince in quel di Udine. Dopo il mezzo passo falso contro il Belgio, contro cui gli Azzurri erano avanti 2-0, gli uomini di Spalletti tornano alla vittoria e consolidano il primo posto nel girone di Nations League: contro Israele finisce 4-1.

Dopo un primo tempo con diverse occasioni, anche se sono stati gli israeliani i primi a rendersi pericolosi, serve un calcio di rigore a sbloccare la gara. Il direttore di gara giudica falloso l’intervento di Peretz su Tonali. Retegui, che fino a quel momento aveva sfiorato il gol in più occasioni, impegnando un paio di volte Glazer e calciando fuori da posizione defilata, è freddissimo a trasformare dagli undici metri piazzando il pallone sotto l’incrocio. La prima frazione si chiude con il minimo scarto, ma nella ripresa gli Azzurri incrementano il vantaggio.

A raddoppiare è Giovanni Di Lorenzo, che torna al gol in Nazionale dopo tre anni. Il colpo di testa del capitano del Napoli è vincente. Sembra un gol destinato a mettere la gara in ghiaccio, ma da calcio d’angolo, direttamente, Abu Fani trova il gol che accorcia le distanze. Gli Azzurri protestano per un presunto fallo ai danni di Vicario, ma l’arbitro spagnolo de Burgos Bengoetxea, dopo consulto con il Var, conferma la decisione e assegna il gol agli israeliani. Il gol rischia di complicare le cose, ma Frattesi è bravo a trovare il suo ottavo centro in Nazionale dopo una grande azione sviluppata sulla sinistra. Calafiori appoggia per Dimarco, che di prima serve il compagno di squadra all’Inter il quale, di sinistro, trafigge un non perfetto Glazer. Il portiere israeliano viene poi battuto pochi minuti dopo. L’azione viene costruita sempre a sinistra dai due nuovi entrati, Maldini e Udogie. Quest’ultimo pesca Di Lorenzo, che di destro trova il suo secondo gol di giornata. Nel finale gioia anche per Lucca, che come Maldini trova l’esordio in maglia azzurra.

Italia-Israele 4-1

Marcatori: Retegui (IT) 41′, Di Lorenzo (IT) 54′ e 79′, Abu Fani (IS) 66′, Frattesi (IT) 72′.

CLASSIFICA GRUPPO 2: Italia 10 punti; Francia 9; Belgio 4; Israele 0