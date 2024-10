DIRETTA | Le notizie del 4 ottobre: torna in campo la Serie A

Le notizie più importanti della giornata di oggi, venerdì 4 ottobre: torna in campo la Serie A con le prime gare della settima giornata. Tutte le ultime

Archiviata la tre giorni di coppe europee è già tempo di tornare in campo per le squadre di Serie A. A partire da Napoli-Como, in programma oggi alle ore 18.30, prenderà il via la settima giornata.

Tutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra diretta su Calciomercato.it.