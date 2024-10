Ha già stregato tutte le big: “Come Kulusevski, a gennaio”

Ha già stregato tutti e le big sono pronte a fare follie: “A gennaio, come Kulusevski”

Al suo esordio in Serie A deve ancora trovare la via del gol. Ci è andato vicinissimo nel corso delle ultime due giornate, ma la sensazione è che l’appuntamento sia solo rimandato di pochissimo.

Con il Verona ha sfiorato due volte di testa il gol, contro il Napoli è stato il palo a dirgli di no. Fatto sta che i lampi mostrati da Nico Paz sono stati molti e illuminanti. L’inizio di stagione del figlio d’arte classe 2004, nato in Spagna, non è passato inosservato nemmeno per Lionel Scaloni: il ct dell’Argentina ha deciso di convocarlo per gli impegni di ottobre. La prestazione contro i partenopei, soprattutto nel primo tempo, è piaciuta a tutti. E i tifosi delle altre squadre si sono letteralmente scatenati sui social.

Nico Paz come Kulusevski: l’argentino ha stupito tutti

Arrivato al Como per 6 milioni di euro, con i lariani ha sottoscritto un contratto di quattro anni. Il Real Madrid ha mantenuto una doppia prelazione: sia il 50 per cento di quella che sarà la vendita, sia la prelazione di un’eventuale ricompra.

E come detto, su X, i tifosi delle varie squadre si sono letteralmente scatenati e chiedono a gran voce che la propria società si muova, per bloccare il ragazzo già a gennaio. Juventini invocano un’operazione “stile Kulusevski“. Lo svedese, ora al Tottenham, era stato bloccato dalla Juventus nel gennaio 2020: i bianconeri avevano acquistato il suo cartellino dall’Atalanta, lasciandolo in prestito al Parma fino alla fine della stagione. Anche i milanisti si augurano però che la società si muova per l’argentino: c’è chi punta il dito contro la dirigenza, ricordando quello che fu l’affare Brahim Diaz, con l’argentino ritenuto superiore al nazionale marocchino.

Nico paz sta facendo dimenticare Maradona, lui al Como noi 3 anni di inciampin diaz ahaha — JESSE L”OPINIONISTA” (@salamalekumismo) October 4, 2024

a Gennaio bisogna bloccare Nico Paz come si fece con Kulusevski nel 2019 — polleggggg (@polleggggg) October 4, 2024

Nico Paz quanto costa? SE vuole venire a giocare nel Milan 7 volte campione d’Europa, non mi lamento. #NapoliComo — 🧚‍♀️Fatina Mutante 🇮🇹 ♥️🖤 (@MutantFairy0) October 4, 2024

Nico Paz è da rapinare stasera e portare a Milanello. — Antonio Barbato (@antob967) October 4, 2024

Anche i tifosi del Napoli sono rimasti però ammaliati da quella che è stata la prestazione del classe 2004. E in risposta ad un tweet del presidente De Laurentiis pubblicato subito dopo la vittoria contro i lariani, molti tifosi azzurri hanno scritto una richiesta decisamente esplicita al numero uno azzurro, chiedendogli proprio di acquistare il talentuoso argentino.

Stiamo umili presidente stiamo umili

PS: Nico Paz sta già cercando casa al Vomero vero? — Marcelo 🇦🇷❤ (@Marcelo_S66) October 4, 2024