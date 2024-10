Milan, ennesima tegola per Fonseca: infortunio e out con la Fiorentina | CM.IT

Un nuovo infortunio muscolare: il giocatore del Milan sarà costretto a saltare la prossima partita di campionato

Brutte notizie per il Milan e per Paulo Fonseca in vista della sfida sul campo della Fiorentina in programma domenica sera, nel posticipo della settima giornata del campionato di Serie A. Per il match in programma allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, infatti, il tecnico rossonero dovrà fare ancora una volta a meno di Davide Calabria.

Il terzino e capitano del Milan, infatti, è incappato in un nuovo infortunio dopo quello che gli ha già fatto saltare il derby e le partite contro Venezia e Lecce. Nel corso dell’allenamento odierno, infatti, il difensore rossonero ha avvertito un risentimento muscolare a carico del polpaccio sinistro. Per questo motivo non sarà della partita a Firenze, anche se non filtra particolare preoccupazione circa le condizioni dell’esterno difensivo che sfrutterà la sosta del campionato per recuperare.

Una brutta notizia per il Milan e per lo stesso Davide Calabria, già costretto a saltare le ultime partite di campionato e Champions League a causa di diverse noie di natura muscolare accusate a metà settembre.

Basti pensare che finora il terzino classe ’96 ha racimolato appena tre gettoni di presenza tra campionato e Champions League, per un totale di appena 220 minuti trascorsi in campo. Ha dovuto infatti alzare bandiera bianca contro Lazio, Venezia, Inter, Lecce e Bayer Leverkusen, con la sua ultima apparizione in campo che risale al 17 settembre, in occasione della sconfitta interna in Champions League con il Liverpool.

Ora, quando i problemi fisici sembravano essere stati finalmente superati, un nuovo stop per Davide Calabria, fermato da un risentimento muscolare a carico del polpaccio sinistro all’antivigilia della già insidiosa trasferta sul campo della Fiorentina. Il tecnico Paulo Fonseca dovrà dunque puntare ancora su Emerson Royal nella difesa a quattro che sarà pii completata da Gabbia, Tomori e Theo Hernandez.