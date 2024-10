Italia di nuovo in campo, arrivano i convocati di Spalletti: ci sono 4 new entry | UFFICIALE

Arrivano le scelte di Luciano Spalletti: quattro volti nuovi tra i convocati della Nazionale italiana

Dopo aver battuto Francia e Israele, la Nazionale italiana si appresta ad affrontare Belgio e Israele nelle sfide in programma allo stadio Olimpico e al Bluenergy Stadium di Udine.

Sono ventitré i calciatori che il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ha convocato per le partite contro Belgio e Israele in programma il 10 e il 14 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma e al Bluenergy Stadium di Udine dopo aver battuto Francia e Israele. E tra i giocatori convocati figurano per la prima volta quattro elementi: si tratta del portiere della Juventus Michele Di Gregorio, il difensore del Milan Matteo Gabbia, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli e l’attaccante del Monza Daniel Maldini.

𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹 La lista dei 23 convocati del Ct Luciano #Spalletti per i due impegni in Nations League contro Belgio e Israele 💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/FMbp5Ie91e — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 4, 2024

Quest’ultimo raccoglie l’eredità di papà Paolo a oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza in azzurro e 61 anni dopo Cesare, dando così seguito alla storia dei Maldini in Nazionale. La Nazionale si ritroverà domenica a Coverciano e mercoledì 9 ottobre raggiungerà Roma per rientrare nella notte di giovedì al Centro Tecnico Federale. Poi domenica si sposterà a Udine per affrontare Israele.

Italia, i convocati di Spalletti per la Nations League

La Nazionale italiana ripartirà dopo aver battuto Francia e Israele nelle prime due partite del Gruppo 2 di Nations League. Si ripartirà dunque dal primo posto maturato, con 6 punti all’attivo e un vantaggio di tre lunghezze su Francia e Belgio.

Oltre ai “nuovi arrivati”, spicca nell’elenco diramato da Luciano Spalletti la presenza dei vari Cambiaso, Okoli, Udogie, Ricci, e Tonali, quest’ultimo al centro del progetto tecnico del ct azzurro. Di seguito l’elenco completo dei convocati azzurri: