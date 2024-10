Firma vietata dopo la rescissione: sentenza UFFICIALE contro la FIFA

Ottenuta la rescissione “per giusta causa” e un maxi risarcimento di 10,5 milioni di euro. Il contrattacco dell’ex calciatore

La sentenza è di quelle che possono cambiare le regole per i trasferimenti dei calciatori. Una sentenza che va al muro contro muro con la FIFA, il massimo organismo calcistico mondiale presieduto da Gianni Infantino, il quale appena ieri ha dato il via libera alla terza finestra di calciomercato in concomitanza con il Mondiale per Club 2025 di scena il prossimo giugno.

Con la sentenza sul ‘caso’ Lassana Diarra, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che alcune norme FIFA relative ai trasferimenti dei calciatori possono entrare in conflitto con la legislazione vigente dell’Unione Europea sulla concorrenza e la libertà di movimento.

L’ex centrocampista francese si era rivolto alla Corte di Giustizia dopo la rescissione del contratto con la Lokomotiv Mosca. Diarra aveva firmato un quadriennale, chiedendo un anno dopo di essere liberato poiché contrario ai tagli imposti dalla società moscovita. La quale è passata subito al contrattacco, facendo domanda alla camera di risoluzione della FIFA per ottenere un risarcimento.

La battaglia legale venne vinta proprio dai russi, che ottennero la rescissione “per giusta causa” e un maxi risarcimento di 10,5 milioni di euro. Diarra ha così contestato la norma FIFA che, a suo dire, gli complicò la ricerca di una nuova squadra, perché quest’ultima sarebbe poi stata costretta ad accollarsi il pagamento del risarcimento alla Lokomotiv.

La squadra pronta a prendere Diarra era il Charleroi, ma il trasferimento saltò – a detta dell’ex Real Madrid – proprio a causa delle norme FIFA. Così il classe ’85 decise di citare in giudizio la FIFA stessa e la Federazione belga (cause ancora in corso), rei di averli fatto perdere 6 milioni di euro.

Lassana Diarra e una carriera ad altissimi livelli: al Real Madrid indossò la maglia numero 10

Ritiratosi a inizio 2019 con la maglia del PSG, Diarra (oggi 39enne) ha avuto una carriera importante giocando ad altissimi livelli. Chelsea, Arsenal e oltre tre anni al Real Madrid col quale si laureò campione di Spagna. Vinse una Premier coi ‘Blues’ e due Ligue 1 col Paris Saint-Germain, oltre a due coppe di Lega francese e una Supercoppa, seppur collezionando appena 19 presenze.

Con il Real, invece, collezionò 116 partite. Con la Francia le presenze furono 34. Dopo la Lokomotiv, giocò per il Marsiglia e per l’Al-Jazhira fino alla chiusura del cerchio a Parigi. Centrocampista di qualità e visione di gioco, basti pensare che a Madrid indossò la numero 10, Lassana Diarra ha appeso le scarpette al chiodo alla soglia dei 35 anni.