Non solo Vlahovic, Giuntoli raddoppia: firmano con la Juventus

La Juve si gode un Dusan Vlahovic in grande spolvero dopo l’impresa di Lipsia in Champions League: le mosse di Giuntoli per l’attacco bianconero

Dusan Vlahovic si carica la Juventus sulle spalle. Il centravanti serbo si è preso la scena (insieme al match winner Conceicao) nell’incredibile serata di Lipsia, realizzando una doppietta d’autore che lancia in Europa anche la ‘Vecchia Signora’.

Un Vlahovic ritrovato e finalmente decisivo anche in Europa, forse pungolato anche dall’avversario che aveva di fronte: quel Sesko stimato da Giuntoli e che il Dt bianconero segue da vicino in caso di clamorosa rottura proprio con l’ex Fiorentina sul rinnovo contrattuale. Le critiche hanno pungolato al punto giusto il numero nove serbo, che ha trascinato la squadra di Thiago Motta con quattro reti nelle due trasferte ravvicinate di Genoa e Lipsia. Vlahovic si prende così la rivincita dopo gli attacchi delle ultime settimane e un’astinenza da gol di oltre un mese, mettendo a tacere anche le polemiche per l’esultanza post rabbiosa post Genova. L’attaccante era spalle al muro o quasi dopo la bocciatura di Motta all’intervallo del big match contro il Napoli e si è rifatto con gli interessi lanciando la Juve nella straordinaria rimonta sul campo del Lipsia.

Calciomercato Juve, rinnovo e vice Vlahovic: le mosse di Giuntoli per l’attacco

Due gol da cineteca per la felicità della Juventus e di Thiago Motta, che hanno sempre messo al centro del progetto il serbo malgrado la sostituzione prematura con il Napoli.

L’intenzione della dirigenza della Continassa è chiara, con Giuntoli in pressing per trovare la quadra sul rinnovo del serbo e spalmare così anche l’onerosissimo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione dell’accordo in scadenza attualmente nel giugno 2026. Troppi anche per questo Vlahovic 23 milioni lordi (42 milioni totali a bilancio) nell’opera di risanamenti dei conti intrapresa dai dirigenti bianconeri. La Juve cerca perciò l’intesa fino al 2028 (o con opzione fino al 2029) per blindare il proprio cannoniere ed evitare altri casi spinosi come quello dell’ex gemello Federico Chiesa, senza rischiare di arrivare alla prossima estate a un solo anno dal termine del contratto. Oltre a respingere gli assalti delle big d’Europa, in primis del Manchester United che ha messo nuovamente nel mirino il nazionale serbo.

Intanto vista la grana Milik, con il polacco che rischia di restare ai box per altri tre mesi dopo la nuova operazione al ginocchio, Giuntoli è a caccia di un vice Vlahovic per la riapertura del mercato. Kalimuendo intriga sempre la dirigenza juventina, mentre Jovic e Ferran Torres (con caratteristiche diverse) potrebbero rappresentare delle occasioni. Assalto rinviato invece a giugno per David, altro pallino di Giuntoli, considerando che la Juventus non ha al momento slot liberi per gli extracomunitari.