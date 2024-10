Juventus, Milik si rivede nel 2025: Giuntoli chiede ‘aiuto’ al Milan e Montero

Grana Milik alla Juventus: si allungano i tempi di recupero del centravanti polacco dopo la nuova operazione. Il Dt Giuntoli si muove per rinforzare l’attacco nel mercato di gennaio

La Juventus rischia di perdere per lungo tempo Bremer e prima dell’infortunio del brasiliano a Lipsia aveva già appreso del nuovo stop di Arkadiusz Milik.

In attesa degli esami per il brasiliano, che ieri nell’impresa dei bianconeri in Germania è uscito per un brutta distorsione al ginocchio, Thiago Motta deve fare i conti con la prolungata assenza del centravanti polacco che ha subito un nuovo intervento al menisco. Milik era già passato sotto i ferri a giugno e i tempi di recupero si erano dilati nel tempo. L’ex Napoli e Marsiglia non aveva risolto del tutto le problematiche al ginocchio e si è resa necessaria un’altra operazione. Niente ritorno in campo in tempi brevi per il nazionale polacco, che rischia di restare ai box per diverso tempo: Milik rischierebbe uno stop di tre mesi e quindi di tornare abile e arrulabile direttamente nel 2025.

Calciomercato Juve, Giuntoli a caccia di un centravanti: c’è anche Jovic nella lista bianconera

Una falla non di poco conto nel reparto offensivo di Thiago Motta, che fino al termine dell’anno si ritroverà scoperto in attacco nella casella di vice Vlahovic.

Il Dt Giuntoli non sembra intenzionato ad attingere dal mercato degli svincolati, dunque tutto sarebbe rimandato alla finestra di gennaio per eventuali interventi sul mercato. I bianconeri non hanno al momento slot liberi per David (in cima alla lista della dirigenza bianconera) e dovranno rimandare con molta probabilità l’assalto al canadese in estate, mentre un obiettivo sensibile rimane Kalimuendo del Rennes: il giovane francese era nei radar della ‘Vecchia Signora’ già nell’ultima campagna trasferimenti. Complicata un’eventuale offensiva per il napoletano Raspadori, in casa Milan invece Giuntoli potrebbe sfruttare i buoni uffici con il club rossonero e l’entourage del giocatore per provare a portare sotto la Mole Jovic, fuori dai piani di Fonseca a Milanello. Da tenere d’occhio inoltre – anche se con caratteristiche diverse – la situazione di Ferran Torres, utilizzato con il contagocce al Barcellona e che non rientra nelle grazie di Flick.

Intanto da qui a gennaio Thiago Motta dovrà fare di necessità virtù e per far respirare ogni tanto Vlahovic potrebbe utilizzare Nico Gonzalez (quando l’argentino avrà smaltito il problema muscolare alla coscia) e Yildiz nella posizione di falso nueve. Il tecnico della Juventus valuterebbe anche l’inserimento in prima squadra di alcuni giovani della formazione NextGen allenata da Montero, nello specifico l’ex Roma Afena Gyan, Semedo e Anghelé (con quest’ultimo che ha già esordito nella trasferta di Verona).