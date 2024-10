Milik di nuovo operato, la Juventus compra il vice Vlahovic

Si allungano i tempi di recupero per Arek Milik e la Juventus a gennaio potrebbe correre ai ripari: Giuntoli cerca il vice-Vlahovic

Senza alternativa, se non qualche esperimento di Thiago Motta. La Juventus si ritrova con solo Vlahovic come centravanti almeno per altri due mesi.

Questi i tempi di recupero di Arek Milik dopo il nuovo intervento chirurgico cui è stato sottoposto mercoledì. Una sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro per eliminare il fastidio che gli ha impedito finora di tornare in campo dopo l’infortunio avuto prima degli Europei.

Nel comunicato pubblicato dalla Juventus non si fa riferimento ai tempi di recupero, ma si parla di almeno altri due mesi ai box, con la necessità poi di ritrovare la forma migliore e dimostrare di poter essere all’altezza del nuovo corso bianconero. Una situazione che spinge Giuntoli e lo stesso Motta a studiare eventuali alternative. Una, come detto, potrebbe arrivare da chi c’è già in rosa: Nico Gonzalez o Yildiz potrebbero essere testati al centro dell’attacco. Ma c’è anche l’ipotesi di un intervento sul mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, da Kalimuendo a David: si sceglie il vice-Vlahovic

A tale riguardo due potrebbero essere le strade da percorrere per Cristiano Giuntoli. La prima porta ad un centravanti di livello internazionale, magari anticipando una spesa preventivata per la prossima estate. L’altro è quello di un colpo low cost, senza andare ad intaccare le risorse utili per il mercato estivo.

Una via di mezzo sarebbe rappresentata da Jonathan David, in scadenza con il Lille, e da tempo nel mirino dei bianconeri. Anticipare il suo approdo a Torino non è però fattibile visto che la Juve non ha posti per extracomunitari. Qualcosa in più costerebbe Kalimuendo, giovane attaccante del Rennes, che per età e costo potrebbe rappresentare il profilo perfetto.

Poi ci sono i nomi quasi impossibili come Gyokeres, profilo che richiederebbe un investimento economico pazzesco e difficilmente realizzabile, quantomeno a gennaio. Da non scartare anche qualche nome a sorpresa, così come qualche ritorno di fiamma: Raspadori in estate è stato più volte accostato ai bianconeri e nel Napoli continua a non trovare spazio. Poi c’è la suggestione Icardi, nonostante un ingaggio decisamente alto. La caccia è appena partita, con Milik ancora ai box, Motta si aspetta in regalo il nuovo vice-Vlahovic.