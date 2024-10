Il Napoli non si ferma più: Lukaku e compagni stendono anche il Como

Vince ancora il Napoli: la squadra di Conte si impone sul Como, non senza difficoltà davanti al proprio pubblico

Successo importante per il Napoli che apre la settima giornata di campionato battendo il Como prima della sosta per le Nazionali.

Al Napoli bastano meno di trenta secondi per trovare il gol del vantaggio. A realizzarlo è McTominay che batte Audero dal dischetto su perfetta imbucata di Romelu Lukaku, col pallone a baciare il palo prima di superare la linea di porta. Un gol a freddo che però non scalfisce la voglia del Como: la squadra di Cesc Fabregas fa girare la palla e costruisce andando due volte vicina al pari con Nico Paz che al 25′ ci prova da fuori senza trovare la porta, poi ci riprova otto minuti dopo e questa volta la sua conclusione si stampa sul palo.

Un pareggio inseguito e trovato prima dell’intervallo dai lariani, in gol con Gabriel Strefezza che batte Caprile con un tiro potente su assist di Perrone. La palla passa tra le gambe di Buongiorno e poi entra in porta.

Napoli-Como, la cronaca della partita

Nei primi minuti della ripresa il Como prova a fare la partita, ma al 51′ l’arbitro Feliciani concede un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di Sergi Roberto che perde palla nella sua area di rigore e poi atterra fallosamente Olivera nel tentativo di riconquistarla. Rigore confermato dopo la revisione dal Var, dal dischetto si presenta Romelu Lukaku che non sbaglia e riporta avanti gli azzurri.

La squadra di Conte prende le misure al Como e al 76′ va anche vicina al tris con Kvaratskhelia che passa tra due avversari e arriva al centro dell’area di rigore, calciando però centralmente tra le braccia di Audero. Risultato messo al sicuro all’86 dal Napoli, con Lukaku che imbuca per Neres che a tu per tu con Audero non sbaglia e cala il tris azzurro. In pieno recupero l’ex Ajax sfiora anche la doppietta con un mancino rasoterra dopo una clamorosa ripartenza, ma questa volta Audero respinge col piede.

Il tabellino di Napoli-Como

MARCATORI: 1′ McTominay (N), 43′ Strefezza (C), 52′ rig. Lukaku (N), 86′ Neres (N)

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (87′ Spinazzola); Anguissa, Lobotka (91′ Gilmour), McTominay; Politano (79′ Mazzocchi), Lukaku (87′ Simeone), Kvaratskhelia (79′ Neres). All. Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt (83’Engelhardt) , Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza (83′ Belotti), Paz, Fadera (68′ Verdi); Cutrone (91′ Gabrielloni). All. Fabregas

AMMONITI: Buongiorno (N), Strefezza (C)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti*; Juventus 12; Milan, Inter e Torino 11; Empoli, Lazio e Udinese 10; Roma 9; Como 8*; Fiorentina, Atalanta e Bologna 7; Verona 6; Parma, Genoa, Cagliari e Lecce 5; Venezia 4; Monza 3

*una partita in più