Disastro Joronen, il Verona vince il derby e salva Zanetti

Verona-Venezia finisce 2-1, decisivo l’errore di Joronen che da la vittoria ai gialloblù: Zanetti si salva

Gol ed emozioni, ma soprattutto un grave errore che oltre a condizionare la sfida può rischiare di pesare anche per il resto della stagione.

Perché ogni punto ha la sua importanza, lo sa bene Eusebio Di Francesco che lo scorso anno ha perso la Serie A all’ultimo respiro. E l’errore commesso da Joronen nel corso del derby tra Verona e Venezia potrebbe costare caro ai lagunari. L’autogol del portiere finlandese garantisce ai gialloblù la terza vittoria in stagione e permette agli uomini di Zanetti di vincere il derby per 2-1 e di allontanarsi dalle zone basse della classifica. Un successo che arriva in rimonta in una gara che era partita con entrambe le squadre che avevano premuto fortemente sul pedale dell’acceleratore. A passare in vantaggio però era stato il Venezia, con il primo gol in campionato di Oristanio, sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Il vantaggio ospite però dura pochissimo. I ribaltamenti di fronte sono continui e i ritmi altissimi. Lazovic prima si divora il pareggio, poi Tengstedt trova il destro vincente in area di rigore: dopo dieci minuti il punteggio è già di 1-1. Lo stesso danese va vicino alla doppietta pochi minuti dopo ed è solo una delle tante grandi occasioni di inizio gara. Bradaric viene fermato da Joronen, ma Haps e Doumbia hanno due occasioni giganti per riportare avanti i lagunari. Alla fine del primo tempo il punteggio resta in parità.

Nella ripresa le occasioni sono molte meno. Montipò dice no a Busio e Joronen si oppone a Duda. La svolta però arriva a meno di dieci minuti dal termine. Da calcio d’angolo battuto sul secondo palo, il neo-entrato Kastanos colpisce di testa, Joronen manca la presa e infila sostanzialmente il pallone nella propria porta. Un errore che rischia di pesare anche sull’economia della stagione veneziana. Un errore che permette a Paolo Zanetti di respirare e di allontanare eventuali spettri legati ad un possibile esonero.

Verona-Venezia 2-1

Marcatori: Oristanio (Ven) 2′, Tengstedt (Ver) 9′, aut. Joronen (Ver) 82′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti*; Juventus 12; Milan, Inter e Torino 11; Empoli, Lazio e Udinese 10; Roma e Verona* 9; Como 8*; Fiorentina, Atalanta e Bologna 7; Parma, Genoa, Cagliari e Lecce 5; Venezia* 4; Monza 3.

*una partita in più