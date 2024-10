Napoli, il rinnovo di Kvaratskhelia non è così vicino: “Siamo stati chiari”

Napoli in campo contro il Como per la settima giornata di Serie A, ma tiene banco anche il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia

La capolista Napoli, guidata in panchina dall’allenatore Antonio Conte, è in testa alla graduatoria del campionato di Serie A con un punto di vantaggio, per ora, sulla Juventus di Thiago Motta.

Dopo la tre giorni di coppe europee, gli azzurri, che non hanno impegni durante la settimana, scendono in campo per affrontare il Como dell’allenatore Cesc Fabregas, squadra col morale alle stelle dopo la seconda vittoria consecutivi nella massima serie, ottenuta contro il Verona di Paolo Zanetti, che tra qualche ora affronterà il Venezia di Eusebio Di Francesco nel più classico dei derby veneti. Ma in casa Napoli tiene banco anche la questione legata al prolungamento contrattuale, con conseguente adeguamento dell’ingaggio, del proprio fuoriclasse Kvicha Kvaratskhelia. La scadenza dell’accordo è lontana, 30 giugno 2027, ma è proprio la questione economica a dover essere sistemata tra le parti in casa.

Poco prima del fischio d’inizio della partita, sulla questione è intervenuto il direttore sportivo campano, Giovanni Manna, con parole che hanno allontanato le indiscrezioni che davano per vicino l’accordo: “Appuntamento per definire? Definire è un po’ troppo – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Siamo stati chiari, ci sono ancora tre anni di contratto e non abbiamo l’ansia di accelerare questa situazione. Siamo tranquilli, vediamo cosa succede”.

Manna, poi, si è espresso su possibili rinforzi per la rosa di Antonio Conte nel mercato di gennaio: “Se saremo in una posizione buona, vuol dire che la squadra sta andando bene. Non penso che dovremo intervenire nella sessione invernale del calciomercato“.