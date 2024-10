Inter, strutturati rapporti illeciti con la tifoseria: così arriva la penalizzazione

In questi giorni continua a tenere banco il caso ultras. I tifosi di Inter e Milan attendono notizie: le ultime in merito alla questione

Dopo la maxi operazione da parte delle forze dell’ordine che ha portato a 19 misure cautelari tra membri della Curva Nord e Sud, i sostenitori di Inter e Milan attendono ulteriori novità in relazione al caso che ha infiammato gli ultimi giorni del calcio italiano.

L’inchiesta sulle curve dei due club meneghini potrebbe inoltre avere un impatto forte su tutto il resto del movimento nostrano. Conseguenze che potrebbero esprimersi attraverso importanti cambiamenti tanto relativamente alla gestione delle tifoserie, quanto a quelle degli impianti, i quali potrebbero essere dotati presto di misure di sicurezza più stringenti proprio per limitare le criticità.

A fare il punto della situazione è stata l’edizione odierna de ‘La Verità’ che ha parlato anche della possibilità di impiegare il riconoscimento facciale. Sulla bilancia quindi vanno valutate le posizioni sia dei dirigenti coinvolti nelle intercettazioni, che delle stesse società. Per quanto riguarda i primi, in particolare quelli nerazzurri, rischiano multe, sanzioni e sospensioni, mentre i club dovranno dimostrare alla Procura di Marcello Viola di essere in grado di andare ad implementare e migliorare le misure di sicurezza all’interno dello stadio.

Indagine Ultras e penalizzazione Inter-Milan: la situazione

Lo stesso Viola ha incontrato nelle scorse ore i legali di Inter e Milan per fare il punto. Per evitare il commissariamento le squadre dovranno dimostrare di aver rescisso ogni rapporto con le curve, oltre a poter gestire tutto ciò che concerne l’attività allo stadio.

Dal punto di vista strettamente di conseguenze di campo invece al momento la penalizzazione in classifica appare improbabile, anche se il codice giustizia sportiva è elastico, e spesso a discrezione della procura federale diretta da Giuseppe Chiné. La penalizzazione sarebbe invocabile per la contestazione dell’art. 4 (lealtà, correttezza e probità).

Dovrebbero però essere accertati rapporti illeciti strutturali con la tifoseria oltre a gravi carenze organizzative allo stadio. Al momento infatti, in via teorica, Milan e Inter rischiano soprattutto una multa, mentre è più articolata la posizione dei tesserati che hanno avuto rapporti con la tifoseria.