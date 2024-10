Juve-Cagliari, che botta: dopo Bremer e Nico Gonzalez si fermano altri quattro

Juventus-Cagliari è il lunch match della settima giornata del campionato di Serie A: altre assenze importanti per la sfida dell’Allianz Stadium in programma domenica alle 12.30

Il Cagliari, ringalluzzito dalla fondamentale vittoria di Parma, rende visita alla Juventus nel lunch match di domenica all’Allianz Stadium.

Sfida sulla carta proibitiva per gli uomini di Nicola, che comunque hanno ritrovato slancio e fiducia grazie al blitz del Tardini contro una diretta concorrente per la corsa salvezza. I sardi hanno portato a casa la prima vittoria stagionale, dopo un avvio di campionato da dimenticare e che aveva relegato i rossoblù in fondo alla classifica. Respira anche il tecnico Nicola, che comunque aveva sempre incassato la fiducia del patron Giulini. Adesso il Cagliari è atteso dalla trasferta contro la corazzata Juventus, reduce dall’impresa in Champions League nella tana del Lipsia ma senza gli infortunati Nico Gonzalez e Bremer, con quest’ultimo costretto a un lunghissimo stop per la lesione al legamento crociato del ginocchio.

Niente da fare: Cagliari senza i bomber Lapadula e Pavoletti in casa della Juventus

Anche il Cagliari però dovrà rinunciare a delle pedine importanti in vista della sfida di domenica alle 12.30 sul campo della Juventus.

Improbabile infatti il recupero sia di Pavoletti che di Lapadula, che anche nell’ultimo allenamento hanno lavorato lontano dal gruppo. I due esperti attaccanti hanno continuato nel lavoro personalizzato e al momento è da escludere un loro recupero anche per la panchina in vista della trasferta di Torino. Fiducia quindi a Piccoli nel reparto avanzato del Cagliari, supportato dal trio di trequartisti composto da Luvumbo, Viola e Zortea. Pochissime speranze per Lapadula e Pavoletti, nessuna invece per Jankto e Wieteska per recuperare in vista della sfida contro la Juve. Anche il centrocampista ceco e il difensore polacco restano ai box e cercheranno di tornare a disposizione di Nicola dopo la sosta per le nazionali.

Fronte Juventus, invece, Thiago Motta si affiderà alla coppia Kalulu-Gatti in difesa, mentre Conceicao va verso una maglia da titolare dopo la grande prestazione in Champions. Da valutare le condizioni di Weah, che aveva accusato un problema muscolare in allenamento dopo la sfida con il Napoli.