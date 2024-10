È fatta con la Juventus: manca solo l’annuncio ufficiale | CM.IT

Giuntoli e l’entourage del calciatore hanno raggiunto un accordo di massima un paio di mesi fa. In arrivo il comunicato della Juventus

La Juventus ha di fatto chiuso la trattativa. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, un accordo di massima tra Giuntoli e l’entourage del calciatore è stato raggiunto già lo scorso agosto. Tradotto: manca soltanto l’annuncio ufficiale. Un annuncio atteso a stretto giro di posta.

Mattia Perin e la Juventus avanti insieme. Il portiere pontino rinnova con il club bianconero per almeno un’altra stagione, più opzione fino a giugno 2027. Il suo attuale contratto scade alla fine di questa stagione, ma la volontà delle parti era ed è rimasta quella di proseguire il rapporto professionale iniziato nel 2018 e interrottosi solo per un anno e mezzo, quando il classe ’92 tornò in prestito al Genoa dal quale era stato acquistato per circa 16 milioni di euro.

L’estate scorsa Perin ha deciso di rimanere a Torino pur avendo ricevuto sul tavolo diverse proposte. Forse perché aveva compreso che con Thiago Motta avrebbe avuto la possibilità di giocare diverse partite, seppur partendo alle spalle del neo arrivato Di Gregorio. Infatti in questo inizio di stagione ha già giocato da titolare contro Empoli e Genoa. A Lipsia è subentrato a mezz’ora dalla fine dopo il rosso a Di Gregorio.

Juventus e Perin, la storia continua

Con Di Gregorio squalificato, toccherà a lui difendere i pali della Juve nella prossima gara di Champions contro lo Stoccarda, in programma all’Allianz Stadium il 22 ottobre. Per il 32enne di Latina si tratterà del debutto stagionale da titolare in Europa, per giunta fra le mura amiche.

In Champions Perin vanta 4 presenze, compresa quella di due giorni fa alla ‘Red Bull Arena’. Sono invece 250 le presenze in Serie A, di cui 50 con la Juventus. Coi bianconeri, da vice mai ingombrante di Szczesny ora al Barcellona, l’ex Genoa ha vinto 2 Scudetti, 1 Supercoppa italiana e 1 Coppa Italia, quest’ultima nel maggio scorso battendo in finale l’Atalanta. Il suo rinnovo arriverà dopo quelli di Mbangula e del ‘collega’ di reparto Pinsoglio.