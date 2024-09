Tutto confermato: UFFICIALE il rinnovo di Mbangula con la Juve

Lo scorso 31 agosto Calciomercato.it aveva parlato di trattativa in via di definizione per il nuovo contratto di Mbangula

La Juve blinda Mbangula. È arrivata la firma del talento belga lanciato da Thiago Motta in questo inizio di annata. “Uno dei giovani protagonisti di questo avvio di stagione, firma il rinnovo di contratto con la Juventus – recita il comunicato del club – ll calciatore belga ha sottoscritto un accordo che lo legherà alla squadra bianconera fino al 30 giugno 2028“.

Il prolungamento “è ulteriore conferma della bontà del suo percorso alla Juve – aggiunge la nota della società di Exor – iniziato dalle giovanili e arrivato in queste prime settimane della stagione 2024/25 in Prima Squadra”.

Mbangula ha debuttato lo scorso 19 agosto, alla prima giornata di Serie A contro il Como. Subito gol e assist, a conferma del grande talento che ha fra le mani Motta e, in generale, il club torinese. Il 20ennee si è ripetuto alla seconda, contro il Verona al ‘Bentegodi’, sfornando due assist: il primo per Savona, il secondo per Vlahovic valso lo 0-3 finale.

🤳🏻 Sam Mbangula ha qualcosa da dirvi! 🔊 pic.twitter.com/yR5p3M9H9k — JuventusFC (@juventusfc) September 26, 2024

Il classe 2004 è partito titolare anche alla terza, in casa contro la Roma, mentre alla quarta ad Empoli ha iniziato dalla panchina subentrando a venti dal termine. In panchina invece, senza mai entrare, in Champions League contro il PSV e sabato scorso nel big match col Napoli di Conte.

A inizio estate “Mbangula era destinato alla partenza in prestito per giocare con maggiore continuità – abbiamo scritto lo scorso 31 agosto – poi evidentemente la situazione è cambiata con il talento di origini congolesi che ha stupito Thiago Motta prima durante gli allenamenti in ritiro e successivamente nel corso dei primi impegni ufficiali in campionato”.

Non solo Mbanbula, rinnova con la Juve anche Pinsoglio

La Juventus ha ufficializzato pure il rinnovo di Pinsoglio: “La sua presenza è qualcosa di semplicemente fondamentale per tutti noi”, recita il comunicato dei bianconeri. Per lo spogliatoio, per i tifosi, per il Club. E allora siamo felicissimi di annunciare che Pinso continuerà a essere con noi, avendo ancora una volta prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026“.

Il 34enne è tornato alla Juve, per restarci, nel 2017. Da sette anni ricopre il ruolo di terzo portiere, per questo motivo le sue presenze sono state appena 6, per complessivi 247′. Il suo contratto scadeva alla fine di questa stagione.