Firma in arrivo alla Continassa: la Juventus dimentica Sancho | CM.IT

Giuntoli aveva provato un ultimo assalto a Sancho nel finale di mercato: Thiago Motta punterà su un altro giocatore per la sua Juventus

Un mercato sfavillante per la Juventus, che alla fine è riuscita a chiudere con il lieto fine l’infinita telenovela per Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese è stato strappato dopo un lungo braccio di ferro all’Atalanta e rappresenta certamente il fiore all’occhiello della campagna acquisti della ‘Vecchia Signora’. Koopmeiners, da sempre una priorità per la Juve, è stato l’ultimo colpo operato dal Dt Giuntoli che negli ultimi giorni prima del gong del calciomercato ha provato anche un ultimo assalto a Sancho. La dirigenza della Continassa non ha trovato l’intesa però con il Manchester United, che alla fine ha ceduto l’ex Borussia Dortmund al Chelsea proprio al fotofinish della finestra estiva.

Sancho sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta per una Juventus che si è rinforzata massicciamente sul mercato, con Giuntoli che non ha voluto alla fine rilanciare conscio delle potenzialità della rosa messa a disposizione di Thiago Motta. Anche perché la Juve si è ritrovata in casa un talento come Samuel Mbangula, subito in evidenza e protagonista nello scacchiere dell’allenatore italo-brasiliano.

Calciomercato Juventus, rinnovo pronto: Giuntoli blinda Mbangula

L’attaccante belga ha sfruttato al meglio la fiducia concessagli da Thiago Motta, partendo titolare nelle prime due sfide di campionato contro Como e Verona.

Gol da cineteca all’esordio all’Allianz Stadium e altra ottima prestazione nella gara successiva al Bentegodi. Mbangula ha convinto anche la dirigenza bianconera, che non ha voluto forzare la mano così per l’arrivo di Sancho in attacco. Piena fiducia al baby classe 2004, promosso a pieni voti insieme all’altro NextGen Savona in prima squadra. Mbangula a inizio estate era destinato alla partenza in prestito per giocare con maggiore continuità, poi evidentemente la situazione è cambiata con il talento di origini congolesi che ha stupito Thiago Motta prima durante gli allenamenti in ritiro e successivamente nel corso dei primi impegni ufficiali in campionato.

Giuntoli e i dirigenti bianconeri lavorano quindi per blindare Mbangula e, come raccolto da Calciomercato.it, hanno posto le basi per il rinnovo del contratto. La trattativa è a buon punto e verrà definita nelle prossime settimane dalla Juventus. Il 21enne belga – attualmente in scadenza nel 2026 – allungherà il proprio accordo per altre tre stagioni e dunque fino al giugno 2029, oltre a un sostanziale ritocco dell’ingaggio. La ‘Vecchia Signora’ dimentica Sancho e si tiene stretta il suo gioiello.