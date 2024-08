Giovani e big fuori: come cambiano i piani della Juventus nel finale di mercato

Thiago Motta lancia Mbangula e Savona che danno segnali importanti al tecnico della Juventus. Dal caso Danilo ai giovani bianconeri: le strategie di Giuntoli per il rush finale del mercato estivo

Una Juventus giovanissima, ieri sera sotto i 24 anni come età media tra chi è sceso in campo dall’inizio e i subentrati nel corso della gara con il Verona.

Thiago Motta attualmente non può far ancora riferimento a tutta la rosa al completo per via degli infortunati e dei nuovi acquisti ancora da rodare, così nelle prime due uscite contro Como ed Hellas si è affidato alla linea verde che ha risposto – a sorpresa ma non troppo – nel migliore dei modi alla chiamata del nuovo allenatore bianconero. Mbangula si è riconfermato dopo l’esordio scintillante della scorsa settimana, mentre al Bentegodi è toccato al canterano Savona prendersi la scena e non solo per la rete del raddoppio che ha messo in discesa la gara dei bianconeri a Verona.

Juventus, nessuno è intoccabile: la verità su Danilo

Thiago Motta non guarda in faccia nessuno, conta il merito piuttosto che il curriculum o il palmares, con il lavoro durante la settimana fondamentale per scegliere la miglior formazione possibile la domenica.

Solo meritocrazia alla base delle scelte dell’ex Bologna e lo dimostrano le due esclusioni consecutive per Danilo e Douglas Luiz in questo inizio di campionato. Il nuovo acquisto non è ancora in condizione dopo aver iniziato in ritardo la preparazione, mentre il capitano (o ex capitano considerando che la fascia al momento è passata sul braccio di Gatti) sta faticando ad assimilare i dettami tattici di Motta. L’allenatore gli ha preferito ieri Savona sulla destra e in corso d’opera l’altro neoacquisto Kalulu, inserendo solo nel finale Danilo al posto di Gatti. L’esperto difensore brasiliano è al momento una riserva nella Juve di Thiago Motta e non sarà facile per lui scalare le gerarchie, al netto di clamorose novità sul mercato in questo rush finale prima del gong fissato venerdì sera.

Calciomercato Juventus, Savona a Mbangula sono già certezze per Thiago Motta

Intanto Motta e la dirigenza si godono la linea verde, che ha cambiato le carte in tavola anche sulle operazioni in entrata del Dt Giuntoli.

Nel reparto difensivo infatti, dopo Kalulu, non sono previsti altri arrivi considerando la promozione di Savona, mentre l’esplosione di Mbangula nel reparto offensivo potrebbe alla fine far desistere Giuntoli nell’assalto al ‘sogno’ Sancho. Thiago Motta in avanti presto potrà utilizzare anche Nico Gonzalez e Conceicao, con il baby belga che ha dato ampie garanzie nelle due partite giocate da titolare contro Como e Verona. Il segnale è chiaro: nonostante massiccia rivoluzione sul mercato, i giovani restano sempre al centro del progetto della ‘Vecchia Signora’ grazie all’ottimo lavoro svolto con la NextGen.