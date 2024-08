Juventus scatenata, fiducia per Sancho: tutti i dettagli | CM.IT

Jadon Sancho continua ad essere un obiettivo della Juventus dopo gli arrivi di Nico Gonzalez e Conceicao: le ultime sull’inglese

La Juventus è scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato. Nico Gonzalez e Conceicao presi, Koopeminers da chiudere nei prossimi giorni, ma non è ancora finita. I bianconeri continuano a tenere viva la pista che porta a Jadon Sancho.

Come raccolto da Calciomercato.it, i colloqui proseguono e si respira grande fiducia per la buona riuscita dell’operazione. Un’operazione che il Manchester United vorrebbe impostare direttamente con la formula del prestito con obbligo di riscatto, cosa che la Juventus non può fare. Ecco allora che si lavora sul prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, difficili però da raggiungere. Non è da escludere che si arrivi a chiudere un’operazione in stile Conceicao, con la formula del prestito secco e rimandando il tema riscatto a fine stagione, ma in questo momento non se ne sta parlando.

Aggiornamento #Juve–#Sancho: i colloqui proseguono, #ManchesterUnited spinge per l’obbligo diretto, ma si respira grande fiducia. I ⚪️⚫️, nel caso in cui dovesse andare in porto l’operazione, pagheranno metà dello stipendio del calciatore @calciomercatoit https://t.co/9KoSpcd4B8 — Alessio Lento (@alessio_lento) August 25, 2024

Juventus-Sancho, tutti le possibili cifre

Dal punto di vista economico, non è cambiata la richiesta da parte del Manchester United: come raccontato dalla nostra redazione, i Red Devils vogliono 5 milioni per il prestito e 45 per il diritto.

La Juventus, invece, è ferma a 2,5 milioni per il prestito e vuole abbassare anche la cifra per il riscatto. Per l’ingaggio, Sancho percepisce attualmente 10 milioni di euro a stagione, metà sarà a carico del Manchester United.