DIRETTA Calciomercato Serie A, da Sancho a Abraham: le trattative del 29 agosto

Il calciomercato estivo è entrato nella fase decisiva: gli aggiornamenti di giovedì 29 agosto sulle trattative delle big di Serie A e non solo

La Serie A si avvicina alla terza giornata di campionato che vedrà i primi big match della stagione, partendo con Inter-Atalanta, passando per Lazio-Milan e finendo poi con Juventus-Roma. Ma intanto il mercato è agli sgoccioli e al gong finale mancano appena due giorni.

Ancora protagonisti i bianconeri che, dopo aver ufficializzato Teun Koopmeiners, in questi ultimi giorni di mercato stanno provando a portare a Torino anche Jadon Sancho. Al lavoro in maniera intensa anche Milan e Roma per apparecchiare lo scambio tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Tutte le trattative e le novità del calciomercato estivo di giovedì 29 agosto, con gli aggiornamenti dei nostri inviati dall’Hotel Sheraton di Milano per la chiusura della sessione estiva di calciomercato.