Inter, ore di attesa per Palacios: ecco cosa manca | CM.IT

Tomas Palacios, giovane difensore argentino, è in attesa: si aspetta l’ultimo via libera per l’ufficializzazione da parte dell’Inter

L’Inter aspetta di conoscere gli avversari dal sorteggio della nuova Champions League, che si svolgerà oggi alle 18, mentre prepara la sfida all’Atalanta di Gian Piero Gasperini per la terza giornata del campionato di Serie A.

Nel frattempo, c’è anche una questione di calciomercato che tiene banco da giorni in casa nerazzurra. Stiamo parlando dell’affare che riguarda Tomas Palacios, 21enne difensore centrale scelto dagli uomini mercato meneghini per rinforzare il reparto arretrato dell’allenatore Simone Inzaghi. Arrivato a Milano nel weekend, il calciatore del Talleres, in prestito all’Independiente Rivadavia, ha già svolto le visite mediche, dopo l’accordo raggiunto per il suo trasferimento: 7 milioni di euro di base fissa più bonus, per un totale di 10-11 milioni. Ma l’ufficialità non è ancora arrivata, complici intoppi burocratici. Ma non solo.

⏳ L’#Inter attende l’invio della documentazione completa dall’Argentina per #Palacios: intanto il giocatore aspetta il via libero definitivo insieme al suo entourage in un hotel del centro di Milano 🤝 @alessio_lento

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’Inter è in attesa del transfer dalla federazione argentina per poter procedere al tesseramento di Palacios, ma balla ancora qualche dettaglio economico tra tutte le parti in causa. Il giocatore attende di conoscere il suo destino in un hotel del centro di Milano insieme agli emissari delle società argentine e all’intermediario dell’operazione. Si respira sempre fiducia, ma anche un leggero fastidio da parte dei meneghini per il prolungarsi di questa situazione. In ogni caso, nella speranza di risolvere queste problematiche nel più breve tempo possibile, tutta la dirigenza si è spostata al centro sportivo dove seguirà l’allenamento e, poi, il sorteggio di Champions League. Sono ore di attesa. Vi terremo aggiornati.