Palacios all’Inter, risolti gli ultimi dettagli: domani può arrivare la firma | CM.IT

Tomas Palacios all’inter è ormai un affare fatto: sistemati anche gli ultimi dettagli dopo le visite mediche, firma in arrivo

L’affare era chiuso da tempo, tanto che Palacios ha già sostenuto le visite mediche con l’Inter. Ci si aspettava la firma già ieri, ma tutto è stato rimandato per alcuni dettagli da sistemare. Ora, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Talleres e l’Independiente Rivadavia, club proprietari del cartellino, hanno risolto tutti i dettagli ed ora la firma può arrivare già domani.

Come raccontato dalla nostra redazione, già nei giorni scorsi era stato perfezionato l’accordo con gli emissari dei club argentini e gli intermediari. Affare complessivo da 11 milioni di euro, con una parte fissa più vicina ai sette milioni che ai sei e il resto di bonus. Per il 21enne, individuato dalla dirigenza dell’Inter come il rimpiazzo di Bastoni nella rosa nerazzurra, è pronto un contratto di cinque anni: scadenza a giugno 2029 con ingaggio intorno ai 500 mila euro a stagione.

Come detto, sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli che avevano ritardato la firma sul contratto: ora c’è il via libera per siglare l’accordo tra calciatore e Inter e procedere con l’annuncio ufficiale. Dopo la formalizzazione dell’acquisto, Palacios si metterà agli ordini di Inzaghi che valuterà le sue condizioni per decidere se convocarlo già per la sfida di venerdì sera contro l’Atalanta.