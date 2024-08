Inter, Palacios sbarca a Milano: adesso visite e firma | VIDEO CM.IT

Tomas Palacios è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Malpensa: lunedì le visite mediche, prima della firma con l’Inter

Visibilmente un po’ stanco per la lunga trasvolata da Buenos Aires, Tomas Palacios è sbarcato a Milano questa mattina per iniziare la sua nuova avventura con la casacca dell’Inter.

Il difensore argentino classe 2003 ha fatto scalo in mattinata a Madrid, prima di arrivare poco prima delle 9.30 all’aeroporto di Malpensa. Prime foto con i tifosi nerazzurri presenti allo scalo milanese e il pollice alzato alla domanda se fosse felice del suo arrivo in Italia. L’Inter e l’Independiente Rivadavia hanno perfezionato venerdì l’accordo per il trasferimento del giovane talento, il prescelto dalla dirigenza campione d’Italia e da Simone Inzaghi per la casella di vice Bastoni.

Inter, ecco Palacios: domani le visite. Le cifre dell’operazione

Operazione da circa 7 milioni di base fissa più bonus, per una spesa complessiva tra i 10 e gli 11 milioni di euro per l’Inter.

Domani Palacios sosterrà le visite mediche di rito tra la clinica Humanitas di Rozzano e l’idoneità al Coni, successivamente firmerà il contratto pluriennale fino al giugno 2029 che lo legherà ai nerazzurri con un ingaggio intorno ai 500 mila euro a stagione. Espletata tutta la trafila e formalizzate le questioni contrattuali, il 21enne argentino raggiungerà Appiano Gentile per mettersi a disposizione di Inzaghi che valuterà le due condizioni in vista di un’eventuale convocazione già venerdì nell’anticipo di campionato contro l’Atalanta.