Scott McTominay a Napoli: tifosi in delirio, la sua reazione | Video CM.IT

E’ arrivato in Italia Scott McTominay. Il giocatore si appresta a diventare un nuovo rinforzo di Antonio Conte

Accoglienza da top player per Scott McTominay, che diventa il primo scozzese a vestire la maglia del Napoli. Il classe 1996 sbarca in Italia alle ore 12:30, con leggero ritardo rispetto i programmi prefissati, e si recherà al Grand hotel Parker’s, dove ha alloggiato anche Romelu Lukaku appena arrivato in città.

Giornata di visite mediche e firme. Piccole formalità prima di conoscere i suoi nuovi compagni e il nuovo mister. Scott è stata una bandiera del Manchester United. Ha cominciato a giocare nell’Academy del club dall’età di 5 anni, fino ad oggi: 22 anni da Red Devils. Ora un cambio di rotta per un’avventura decisamente diversa, ma altrettanto stimolante. McTominay arriva da vice-Anguissa, ma viste le sue qualità da centrocampista box to box è possibile che le gerarchie iniziali di Conte non verranno rispettate fino a fine stagione. Si tratta di un colpo importante per la società. Il ragazzo firma un contratto di 4 anni per circa 3 milioni a stagione. Mentre allo United vanno 30 milioni e una percentuale sulla futura rivendita.