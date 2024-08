Roma, Bove lascia la Capitale: sono le ore decisive per l’addio | CM.IT

Sono ore frenetiche per il calciomercato della Roma, soprattutto a centrocampo: in uscita c’è anche Edoardo Bove



Edoardo Bove saluta la Roma. Il giovane centrocampista giallorosso sta per lasciare la Capitale e l’Italia. Nelle ultime ore, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’Eintracht di Francoforte ha alzato il pressing per bruciare la concorrenza del Nottingham Forest che ieri ha presentato un’offerta importante al club di Trigoria.

La decisione spetta quindi al giocatore che, come è noto, sarebbe voluto rimanere nella sua città ma ha dovuto cambiare programmi per riprendere a giocare con maggiore continuità, dopo i zero minuti collezionati con De Rossi in panchina nelle le sfide contro Cagliari ed Empoli.