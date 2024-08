La Roma prova a cedere Cristante: proposto anche al Milan | CM.IT

I problemi di convivenza tra Cristante e De Rossi spingono la Roma a ‘sacrificare’ il centrocampista sul mercato, ma c’è l’ostacolo ingaggio

Come raccolto da Calciomercato.it, la Roma sta cercando di piazzare altrove Bryan Cristante, protagonista nella giornata di ieri di un alterco con De Rossi.

Proprio i problemi di convivenza tra il centrocampista e il tecnico spingono spingono il club a ‘sacrificare’ il primo sul mercato. O almeno a provarci, tenuto conto che alla chiusura della sessione estiva mancano poche ore.

Cristante è stato proposto all’estero, ma anche a Milan e Fiorentina. La sua cessione è molto complicata pure per via dell’ingaggio, che al lordo supera (seppur di poco) i 5 milioni di euro, a fronte di un contratto in scadenza a giugno 2027.