Un solo punto in classifica, arriva l’esonero: decisione già presa

Un inizio di campionato horror con un solo punto in classifica costa la panchina all’allenatore: l’esonero è già deciso

Un solo punto in classifica, ultimo posto in condivisione: partenza peggiore non poteva esserci per una delle squadre che si è presentata ai nastri di partenza con maggiori ambizioni.

La Sampdoria, invece, ha accumulato finora solo delusioni e la società ha deciso di correre ai ripari: così è arrivata la decisione di esonerare Andrea Pirlo. Il tecnico, confermato dopo aver raggiunto i playoff lo scorso anno, paga le due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato e l’ultimo posto in classifica insieme al Bari.

La società ligure ha già preso la decisione e a breve la comunicherà allo stesso allenatore. Intanto la ricerca del sostituto è già partita: dopo i contatti con Andreazzoli, sarebbero ora Giampaolo e Sottil i candidati principali alla panchina blucerchiata. La società ligure ha iniziato il campionato con l’obiettivo di risalire in Serie A, ma i risultati dei primi tre turni hanno spinto la dirigenza al primo ribaltone stagione: via Pirlo, è già tempo di esonero per la Samp.