Ora è UFFICIALE, salta la prima panchina: arriva l’esonero

Dopo il deludente avvio di campionato è arrivato subito il primo esonero importante: oggi il comunicato ufficiale

Neanche il tempo di arrivare al termine della sessione estiva di calciomercato che il calcio italiano ha subito riservato già il primo ribaltone importante in panchina.

Mirino sulla Serie B che in tre giornate ha già emesso un verdetto di spicco: l’esonero di Andrea Pirlo. Si esaurisce agli albori dell’annata 2024/25 l’avventura alla Sampdoria dell’ex allenatore della Juventus, che in questo inizio aveva raccolto appena un punto in tre partite, collezionando un paio di sconfitte inattese.

Ci si aspetta molto di più da un club storico come quello blucerchiato, motivo per cui i liguri hanno preso subito un provvedimento ufficiale. A pesare sono stati risultati e atteggiamento visti in campo, che hanno portato quindi alla scelta drastica da parte della Samp che in una nota sul proprio sito nel pomeriggio di oggi ha ufficializzato il tutto: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Pirlo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Roberto Baronio, Mauro Bertoni, Nicola Pavarini e Raffaele Clemente – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club”.