L’Inter chiude un’altra operazione sul gong: affare a sorpresa in Serie A

L’Inter potrebbe chiude un’altra operazione sul gong del calciomercato estivo: possibile affare a sorpresa in Serie A. Tutti i dettagli

Sembra essersi finalmente sbloccato l’affare Palacios-Inter. L’operazione era chiusa da tempo, tanto che il difensore è già sbarcato a Milano e ha sostenuto le visite mediche negli scorsi giorni. Tutto era stato però rimandato per alcuni dettagli da sistemare.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Talleres e l’Independiente Rivadavia, club proprietari del cartellino, hanno risolto tutti i dettagli ed ora può arrivare la firma di Palacios con il club nerazzurro. Sarà il difensore classe 2003 a completare il mercato in entrata dei campioni d’Italia, con la dirigenza impegnata ora negli ultimi affari in uscita.

Il nome più caldo in queste ultime ore di calciomercato estivo è ancora quello di Joaquin Correa, nonostante le recenti dichiarazioni di Simone Inzaghi: “Sta lavorando molto bene, lo conosco da tanto tempo. Stasera si è scaldato, potevo metterne cinque, ma deve continuare a lavorare come sta facendo perché ha ottimi dati fisici e tecnici negli allenamenti”. Possibile cessione in Serie A per l’ex Lazio.

Calciomercato Inter, per Correa spunta anche il Venezia: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La nuova Venezia’, Correa è la nuova idea last minute del neopromosso Venezia. La squadra di Di Francesco è a caccia degli ultimi rinforzi per la lotta salvezza e spunta anche il nome dell’argentino.

Si tratta per il momento di un’idea last minute, una suggestione da parte del Venezia che bisognerà verificare se si trasformerà in un’offerta concreta da parte dei lagunari. L’ostacolo rimane sempre l’ingaggio percepito dall’ex Marsiglia, complicato da coprire per club di media-bassa classifica. Staremo a vedere.